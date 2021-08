Stanno arrivando nuove rimodulazioni Vodafone, che, a partire dal 26 ottobre, busseranno alla porta di molte famiglie italiane per quanto riguarda la rete fissa. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, gli aumenti sono relativi ai costi di spedizione delle fatture in formato cartaceo, così da ridurre l’impatto sull’ambiente. Il canone mensile aumenterà di 1,99 euro al mese (cosa già successa ad alcuni altri clienti dallo scorso 23 marzo). Da oggi 26 agosto gli utenti interessati dalle rimodulazioni Vodafone di rete fissa che andranno in auge dal 26 ottobre verranno informati delle prossime modifiche unilaterali del contratto tramite una comunicazione in fattura.

Il gestore rosso ha scelto di optare per le sopra descritte rimodulazioni Vodafone per incentivare all’attivazione della fattura digitale, così da ridurre l’impatto ambientale. Dal 26 ottobre il costo di alcune offerte di rete fissa subirà un aumento di 1,99 euro al mese. A partire da quella stessa, chi vorrà ricevere la fattura non fiscale in formato cartaceo dovrà sostenere una spesa di 0,61 euro per la spedizione della stessa. Si fa presente che è anche prevista una modifica all’art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto per la rete vocale fissa in erogazione tramite segnale radiomobile circa gli eventuali costi di morosità in caso di pagamento ritardato della fattura (si parla di un indennizzo compreso tra lo 0 ed il 6%, in base allo storico dei pagamenti e dei giorni di ritardo accumulato).

I clienti che non intendono accettare le rimodulazioni Vodafone di cui sopra potranno avvalersi dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per recedere dal contratto senza penali e costi di disattivazione (a patto di esercitare il diritto entro il 25 ottobre, ovvero fino al giorno prima dell’entrata in vigore delle modifiche unilaterali del contratto). La richiesta di recesso dovrà essere fatta pervenire recandosi in un negozio Vodafone, tramite raccomandata A/R da inviare all’indirizzo ‘Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino’, via PEC all’indirizzo ‘disdette@vodafone.pec.it’ oppure online su ‘voda.it/disdetta’.