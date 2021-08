Il Samsung Galaxy S21 Ultra è stato pizzicato nel database di Geekbench con a bordo Android 12 (una versione che molti utenti attendono con un certo entusiasmo). Come riportato da ‘androidheadlines.com‘, il team di sviluppo del colosso di Seul è a lavoro sulla massima versione del top di gamma per il porting dell’ultima major-release dell’OS mobile dell’azienda di Mountain View. La versione finale di Android 12 debutterà probabilmente sui Google Pixel dal mese di settembre, ma l’OEM sudcoreano completerà le operazioni per il porting sui propri dispositivi in un secondo momento, dato il lavoro di omologazione che c’è da fare sull’interfaccia proprietaria One UI, che giungerà alla versione 4.0.

Stando a quanto riportato da ‘galaxyclub.nl‘, nel frattempo è stato reso noto che i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra stanno ricevendo l’aggiornamento alla One UI 3.1.1, che abbiamo già conosciuto a bordo dei nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (che ricordiamo essere stati presentati lo scorso 11 agosto insieme agli indossabili Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Active). L’upgrade pare avere un peso di circa 1GB: vale la pena precisare che non porta con sé le nuove funzioni viste sui pieghevoli, ma solo qualche ottimizzazione.

I top di gamma asiatici potranno comunque beneficiare di una più veloce apertura dei menu e dell’app fotocamera (cose non da poco), con animazioni capaci di godere di una maggiore fluidità rispetto alla versione antecedente. Si segnala anche un miglioramento importante della gestione delle temperature, specie in relazione alle applicazioni più energivore. La One UI 3.1.1 arriverà prima agli utenti americani (unità equipaggiate con il processore Snapdragon), e poi a noi europei (modelli Exynos). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.