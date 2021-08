Si torna a parlare oggi 25 agosto di un interessante aggiornamento WhatsApp, tramite il quale la nota app di messaggistica diventerà per forza di cose più simile a Facebook, pur considerando i contesti assolutamente differenti della funzione in questione. Dopo aver parlato sul nostro magazine dei passi in avanti che si stanno facendo in termini di pagamenti, come avrete notato con l’articolo pubblicato di recente, questo mercoledì tocca trattare un plus che è stato richiesto molto tempo fa dagli utenti. Anche qui in Italia.

Vicini all’aggiornamento WhatsApp utile per introdurre le reazioni ai messaggi

Sostanzialmente, l’aggiornamento WhatsApp di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte sarà necessario per introdurre le reazioni ai messaggi. Ecco perché si fanno alcuni parallelismi con Facebook, almeno stando ai dettagli che sono stati condivisi in mattinata da WABetaInfo. La prova sul fatto che si stia andando in questa direzione nasce da una schermata con cui ci viene mostrato un messaggio di WhatsApp diverso dal solito. In questo caso, infatti, il ricevente viene invitato ad aggiornare l’app, in modo da poter visualizzare correttamente la reazione ricevuta.

Va precisato che l’immagine che troverete nella pagina linkata arrivi direttamente dalla versione beta di WhatsApp per Android. Allo stesso tempo, però, è altamente che le reazioni ai singoli messaggi ricevuti risultino disponibili anche nella versione per iOS e per Web/Desktop a stretto giro. Dunque, un aggiornamento WhatsApp molto importante, per tutti coloro che intendono vivere una nuova esperienza di utilizzo dell’app. Magari più simile a quella che in questo momento è riservata al pubblico Facebook e Instagram.

Staremo a vedere quanto tempo dovremo attendere per fare questo step, ma di sicuro siamo al cospetto di un nuovo aggiornamento WhatsApp destinato a far parlare di sé nelle prossime settimane. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?