Sta circolando nuovamente la bufala secondo cui un calabrese mette incinta ben quattro donne che fanno parte della stessa famiglia. Sto parlando della fidanzata, di sua sorella, ma anche della madre e della zia. Una vicenda che ha dell’incredibile e che, non a caso, è in tutto e per tutto una bufala. Non esiste alcun ragazzo meridionale di 23 anni capace di fare una simile “impresa”, nonostante ci siano smentite in rete sotto questo punto di vista dal 2015 secondo quanto ho avuto modo di riscontrare in queste ore.

Un calabrese mette incinta ben quattro donne che fanno parte della stessa famiglia: torna una vecchia bufala

Storia inventata, un po’ come avvenuto il mese scorso a proposito del salto della pallavolista Paola Egonu, degno della “donna bionica”, in base a quanto ho avuto modo di riportarvi con un altro articolo. Come nasce una bufala del genere? Come accennato, le prime tracce di questa vicenda risalgono addirittura a sei anni fa. Sembrava tutto morto e sepolto, fino a quando Luciana Littizzetto non ne ha parlato nuovamente su Radio Deejay. Il noto volto televisivo fece intendere chiaramente che quella fosse una storia inventata, ma è valso a poco.

Dopo quell’intervento, nel 2017, diverse testate hanno ripreso la bufala, con titoli in stile “calabrese mette incinta fidanzata, sorella, madre e zia”. Addirittura, in quel frangente arrivò poi un articolo di Radio Deejay per evidenziare la fake news, ma di tanto in tanto la notizia falsa ritorna. Esattamente come avvenuto a fine agosto 2021, stando alle informazioni riportate da Bufale. Dunque, c’è la netta sensazione che non ci libereremo mai di questo capitolo molto particolare nella storia del web.

Se vi capita di leggere da qualche parte la storia secondo cui un calabrese mette incinta quattro donne della stessa famiglia, sappiate che siete al cospetto della classica bufala da social.