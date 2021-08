I OnePlus 9 stanno facendo riscontrare ai loro proprietari qualche piccolo problema relativamente alla memoria interna. Il bug in questione colpisce lo spazio di archiviazione, riempito quasi del tutto senza una valida ragione. Il disturbo sarebbe relativo all’app Media Storage, che occuperebbe in modo falla un quantitativo sproporzionato di storage, non riempito da file effettivi, bensì dipeso da una lettura erronea del sistema dello spazio disponibile (può succedere, non crediate sia una cosa poco frequente nel campo degli smartphone).

Nonostante lo spazio occupato non sia reale, la questione si ripercuote inevitabilmente sull’esperienza d’utilizzo quotidiana offerta dal OnePlus 9: gli utenti che si trovano dinanzi all’esaurimento dello storage interno accusano una certa lentezza del proprio dispositivo, che appare, in alcuni casi, anche piuttosto limitato nell’esecuzione di applicazioni e servizi che richiedono una certa quantità di memoria libera per funzionare per bene (fatto che avviene molto più spesso di quanto si possa credere). A nulla sembra servire lanciare l’opzione ‘Libera spazio’ di Google Foto (qualcuno ci ha anche provato, senza però ottenere i risultati sperati). Alcuni utenti dicono di aver potuto temporaneamente tamponare la situazione eliminando la sezione ‘Recently Deleted’ dell’app Galleria di OnePlus (cosa che pare non risolvere del tutto il problema dello spazio indebitamente occupato da file fantasma a bordo del OnePlus 9, e che purtroppo non ha funzionato per tutti quelli che hanno provato).

Il produttore cinese è stato prontamente informato del bug che affligge i suoi top di gamma, pertanto ci aspettiamo di vedere rilasciato presto un fix con la correzione definitiva (si spera nel giro di poco tempo, al più di qualche settimana volendo proprio esagerare). Avete notato anche voi qualcosa di strano? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.