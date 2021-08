Se siete alla ricerca di una smart-band per il fitness completa, economica e bella esteticamente, allora non potete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi 25 agosto relativa alla Xiaomi Mi Band 6, disponibile su Amazon al prezzo di 39,90 euro (rispetto ai 44,99 euro di listino). Tantissimi sono i prodotti venduti in tutto il mondo (Italia compresa) dal marchio cinese, con sede a Pechino. Dunque, non potevano mancare anche i piccoli e leggeri braccialetti intelligenti utili per il fitness e per tante altre funzionalità. Sicuramente la serie Xiaomi MiBand 6 è tra le più apprezzate sul mercato, perché è in grado di offrire “quasi” tutto ad un prezzo incredibile. Per chi ancora non lo conoscesse bene, ecco alcune principali caratteristiche di questo orologio smart.

La Xiaomi Mi Band 6 sfoggia un nuovo display a schermo intero da 1.56 pollici schermo AMOLED (più grande del 49% rispetto al suo predecessore Mi Smart Band 5), dotato di risoluzione a 326ppi per vedere immagini e contenuti testuali in maniera ancora più nitida. Il fitness tracker è in grado di offrire 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate (comprese Pilates e Zumba), il monitoraggio della salute con il tracciamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), di vitale importanza di questi tempi. Il braccialetto monitora, inoltre, i livelli del sonno registrando la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione durante il sonno, e la registrazione giornaliera della frequenza cardiaca anche tramite push.

La Xiaomi Mi Band 6 presenta un cinturino (realizzato in TPU) contenente al suo interno agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi. La batteria è in grado di assicurare un’autonomia fino a 14 giorni di durata (con utilizzo standard). La ricarica è semplificata grazie al caricatore magnetico. Questa smart-band è anche resistente all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità). Insomma, questo e tanto altro è offerto da Amazon al super prezzo di 39,90 euro nella colorazione nera, venduto e spedito dall’e-commerce . Inoltre, per i clienti abbonati al servizio Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.