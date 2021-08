Il finale di Chicago P.D. 7 si avvicina a grandi passi e mentre i fan sperano che presto arrivi anche Chicago Med, questa sera il pubblico di Italia1 si metterà comodo per gustare il nuovo crossover tra Chicago Fire 8 e Chicago P.D. 7. Pompieri e agenti andranno a caccia di spacciatori quando le cose si metteranno male e una serata si concluderà con una giovane vittima.

Ad aprire le danze è Chicago Fire 8 che andrà in scena oggi, 25 agosto, su Italia1 con l’episodio numero 15 Chiamata non rintracciabile in cui Brett e Foster rispondono a una chiamata, e trovano tre adolescenti in overdose da oppiacei, ne salvano due ma una ragazza perde la vita. La cosa sconvolgerà i nostri pompieri e non solo visto che al caso dovranno lavorare anche i protagonisti di Chicago P.D. 7.

Intorno alle 22.10 arriva l’episodio numero 15 della settima stagione della serie dal titolo L’onere della verità in cui la squadra cerca lo spacciatore che ha causato overdose multiple ed è collegato alla sorella scomparsa di Roman. Sarà proprio lui a fare i conti con un noto spacciatore che, a quanto pare, stava frequentando sua sorella prima che lei sparisse. Le indagini lo porteranno sui binari giusti ma quello che troverà non è quello che si aspettava, come finirà questa storia?

Chicago P.D. 7 tornerà poi tra un paio di giorni, il 27 agosto, con due nuovi episodi dal titolo Violenza domestica e Prima della caduta in cui un caso di rapina a mano armata si trasforma rapidamente in un’indagine per omicidio. Voight chiede aiuto a un membro di una banda per ottenere l’aiuto di un testimone chiave in un caso di omicidio. Chicago Fire 8, invece, tornerà la prossima settimana con due nuovi episodi ad un passo dal finale dell’8 settembre prossimo, quando ne vedremo ben tre.