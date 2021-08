Dopo la decisione del giudice sportivo nell’assegnare due giornate di squalifica a Victor Osimhen, in seguito al rosso diretto rimediato nel primo match di campionato al Maradona contro il Venezia (battuto per 2-0), il centravanti nigeriano salterà sicuramente la prossima sfida contro il Genoa al Marassi e probabilmente anche il big match contro la Juventus, in programma dopo la sosta con le Nazionali. Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis presenterà sicuramente il ricorso per ridurre di una sola giornata la squalifica del numero 9. Qualora la richiesta non dovesse essere accolta, a quel punto molti si chiederanno mister Spalletti come schiererà i suoi uomini in campo. A quanto pare, secondo le ultime notizie analizzate da ‘Il Mattino’, il tecnico toscano potrà sfruttare tre soluzioni.

Come giocherà il Napoli senza la punta centrale Osimhen? Certamente Spalletti ha pronte ben tre valide alternative per sostituire l’attaccante di Lagos, malgrado debba fare anche i conti con giocatori infortunati (come Zielinski e Mertens) ed altri non al 100% della forma fisica (come Petagna). Innanzitutto, a seguito del brutto gesto che il nigeriano ha avuto nei confronti del suo avversario lagunare, il tecnico ex Inter, Roma e Zenit ha subito richiamato il suo giocatore, considerato il fatto che trattenute simili in area ne subirà fino alla fine della sua carriera. Sono giunte, immediate, anche le scuse da parte del centravanti verso i suoi compagni, il mister e la società per ciò che è accaduto.

Tre, dunque, sono le alternative che Spalletti potrà sfruttare sostituendo il 22enne ex Lille: la prima soluzione è quella di spostare Lozano in punta, il messicano ha già ricoperto questo ruolo la scorsa stagione, sostituendo proprio Osimhen infortunato. Il Chucky è in grado di sfruttare la sua velocità e puntare gli avversari in verticale; la seconda chance è capitan Insigne falso nueve, tra l’altro in questa posizione ha già giocato contro il Venezia dopo l’espulsione del nigeriano; la terza ipotesi è l’inserimento di Petagna prima punta, ruolo naturale del giocatore, che ha ricoperto negli ultimi minuti finali della scorsa partita contro i veneti.