Michael Nader è morto. Brutte notizie ancora per gli appassionati delle serie tv e delle soap e non solo. Poco fa dagli Usa è arrivata la notizia che l’amato Dex Dexter di Dynasty e Dimitri Marick di All My Children, è morto lunedì all’età di 76 anni. A darne notizia è stata la moglie Jodi Lister che in una dichiarazione ufficiale rilasciata a MichaelFairmanTV.com ha parlato dei loro 18 anni insieme annunciando la sua dipartita.

In particolare, nella comunicazione si legge:

“Con il cuore pesante, condivido la notizia della morte del mio amato, Michael. Abbiamo trascorso 18 anni meravigliosi insieme ai tanti cani che abbiamo allevato e adottato. Era un uomo bello e affascinante con molti talenti e abilità. Mi mancherà per sempre”.

La morte dell’attore è arrivata all’improvviso nonostante la malattia visto che di recente Michael Nader si era detto entusiasta per la reunion con i suoi amici del cast di Dynasty durante l’evento virtuale Emma Samms per aiutare a raccogliere fondi per la ricerca Long-Covid. L’attore è morto nella sua casa nel nord della California con al fianco la moglie e il loro cane da salvataggio Storm.

Michael Nader è morto per una forma di cancro incurabile.

Chi lo conosce sa bene che Michael Nader si è unito al cast di Dynasty nel 1983 tramite un episodio intitolato “Dex”, ed è sua la storia d’amore memorabile con Alexis Carrington (interpretata da Joan Collins). Nader ha anche preso parte a All My Children , a cui si è unito nel 1991. Sebbene abbia lasciato lo show nel 2001, è tornato brevemente nel 2013 durante la breve corsa della soap su Online Network di Prospect Park. Nader ha preso parte anche ad alcune serie come Cold Case, Law & Order: SVU, l’originale Flash , Magnum, PI e Gidget .