Il magnifico borgo marinaro di Cetara si illumina con spettacoli teatrali e musica live, a partire dal 27 agosto e fino al 3 settembre, prende il via il festival Teatri in Blu, ideato e diretto da Vincenzo Albano, giunto alla sua quinta edizione.

«Abbiamo ripensato Teatri in Blu immaginandolo come un piccolo festival in un luogo sospeso tra terra e mare, come è appunto Cetara – spiega il direttore artistico Vincenzo Albano– . In questo tempo, in cui lo spettacolo dal vivo deve trovare lo slancio per ripartire, crediamo sia necessario sperimentare strade e percorsi diversi, incrociare linguaggi e pubblici, per ricercare nuovi modi di stare insieme. In quest’ottica presentiamo tre diverse categorie di spettacolo: #bluKIDS, cinque appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie, con generi diversi per sorprendere i più piccoli e non solo; e ancora #bluLIVE,musica dal vivo nella suggestiva cornice marina di piazzetta Grotta, che vedrà alternarsi raffinati cantautori del panorama nazionale come Pacifico, Erica Mou, Alfina Scorza, Patrizia Laquidara, Mimosa Campironi;e infine#bluTALE, un particolare format dedicato a persone unite da vincolo sentimentale, un percorso esperienziale tra paesaggi mozzafiato e parole d’amore, che condurrà i partecipanti in un luogo segreto».

E poi il direttore artistico aggiunge: «La formazione di un nuovo pubblico per il teatro, la musica che è lingua universale capace di arrivare a tutti, e l’idea di ripartire dall’amore ci fa sperare che questo piccolo festival possa essere l’occasione per ritrovare l’interesse del pubblico e poter rilanciare lo spettacolo dal vivo».

Insomma un’offerta diversa e variegata che comprende anche percorsi segreti nel borgo di Cetara per valorizzare luoghi e scorci di questo meraviglioso borgo della costiera amalfitana.

Si parte venerdì 27 agosto ore 20.30 con #bluKIDS,in piazza San Francescoalle 20,30, in scena Zampalesta u cane tempesta,di e con Angelo Gallo, spettacolo di burattini tradizionali calabresi; si prosegue col teatro per famiglie domenica 29 agostocon il Teatro dei piediche presenta Va’ dove ti porta il piededi e con Laura Kibel, artista che ha collaborato con il Cirque du Soleil; martedì 31 agostosi prosegue con I sogni delle marionette di mare, testi e opere di Nigel Lembocon le musiche di Raffaele Amenta, per una serata all’insegna della bellezza, della poesia e delle speciali marionette di mare; mercoledì 1 settembre ancora spazio al teatro per famiglie con Principio Attivo Teatroche presenta Storia di un uomo e della sua ombra– (Mannaggia ‘a morte)con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo, una fiaba noir accompagnata dalle diavolerie acustiche dal vivo.

Ultimo appuntamento della rassegna, giovedì 2 settembre, sempre in piazza San Francescoalle 20,30, con il Teatro nel Bauleche presenta Ufficio parole smarritecon Simona di Maio e Sebastiano Coticelli. Uno spettacolo interattivo che coinvolge bambini e adulti. Il divertimento e la gioia per i bambini è assicurato(lo spettacolo sarà preceduto dal laboratorio L’ufficio segreto, per bambini dai 6 agli 11 anni).

Anche la sezione #bluLIVEinizia il 27 agosto. Alle ore 22.00 in piazzetta Grotta, fa tappa il tour estivo di Erica Mou, che presenta Punti di fuga, la cantautrice pugliese alla chitarra è accompagnata dalla musicista Flavia Massimo, che unisce l’elettronica al violoncello.

Domenica 29 agosto,sempre alle 22.00, in scena Storiecon Patrizia Laquidara (voce) e Davide Repele(chitarra), la voce dell’autrice entrerà in risonanza con il canto e le parole attraverso un percorso fatto di mistero, rito, gioco e sensualità. Lunedì 30 agosto ore 21.00,si prosegue con Un anno che pare sognato, con il ritorno sul palco del cantautore Pacifico(piano, chitarra e voce) insieme a Antonio Leofreddi(viola), per presentare in versione acustica un “best of” dei brani del suo repertorio; e ancora martedì 31 agosto, ore 22.00 Le lettere di Jocon Alfina Scorza(voce), Pasquale Curcio(chitarra) e Ivan Cantarella(percussioni); #bluLIVE si chiude venerdì 3 settembre ore 21.00 con Leidi e con Mimosa Campironi, un live che va oltre ogni possibile schema pre-imposto, contro le gabbie imposte al concetto di identità e di genere.

E la sorpresa è affidata alle repliche dello speciale format #bluTALE, previste l’1 e il 2 settembre, dedicato a persone legate da vincolo sentimentale che, in un posto segreto potranno assistere alla performance 29 marzo 1912,racconto di Mauro Andrizzi e Marcus Lindeen, tratto da una lettera di Robert Falcon Scott, con Giulio Stasi.

La manifestazione, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., è organizzata da Erre Teatro in sinergia con l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza.

Gli eventi di #bluKIDSsono gratuiti con uscita “a cappello”, è necessaria la prenotazione su cetara4season.it. Il costo del biglietto per gli eventi di #bluLIVEè di12 euro, per il concerto di Pacifico 20 euro; i ticket sonoacquistabili su GO2 (fino a 2 ore prima dello spettacolo).Per #bluTALEla partecipazione è liberasu prenotazione. Info e prenotazioni: info@erreteatro.it oppure 3294022021.

Come da ultime disposizioni anti-Covid, per accedere a tutti gli eventi è necessario mostrare il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.