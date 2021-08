Quando si parla dei migliori groove di Charlie Watts c’è chi storce il naso. La sua reputazione, alla pari di quella del collega Richard “Ringo Starr” Starkey dei Beatles, è quella del musicista modesto, che non esplode in virtuosismi e solo memorabili, restando relegato nel ruolo del meccanico del ritmo. Ecco, ripartiamo da qui: essere il “meccanico del ritmo” di una band come i Rolling Stones non è cosa da poco. Charlie Watts aveva un ruolo prestigioso nell’interplay creato da Mick Jagger e Keith Richards, ed era quello che dava la detonazione definitiva ai brani più iconici della band.

(I Can’t Get No) Satisfaction (1965)

La potenza di (I Can’t Get No) Satisfaction non è soltanto nel riff di Keith Richards: senza il rullante sempre in battere di Charlie Watts non avremmo avuto quel taglio tipicamente rock che ancora oggi fa saltare il pubblico durante i live.

Paint It, Black (1966)

Paint It, Black è forte del ritmo martellante di Charlie, che trasforma la sua batteria in un bussare ossessivo, un ritmo indiavolato pieno di disperazione e animosità.

Gimme Shelter (1969)

Due colpi di tom, poi un rullante timido e infine il pop più deliberato ed essenziale. Eppure Gimme Shelter è la dimostrazione della precisione estrema di Charlie Watts, che colpisce il rullante come un proiettile raggiunge il bersaglio.

Honky Tonk Women (1969)

Tu-ta-tutatututu-ta, questa sequenza nel 1969 non era così scontata. Per questo il groove di Honky Tonk Women è così speciale: Charlie Watts riuscì a completare le suggestioni di Jagger e Richards dopo un viaggio dei due compari in brasile, e nel mix il suo beat è più che presente.

Sympathy For The Devil (1968)

Tra i migliori groove di Charlie Watts non può certo mancare Sympathy For The Devil, un samba indiavolato frutto dell’impianto ritmico tra Charlie, Rocky Dijon alle congas e Bill Wyman alle maracas.