Quando Grazia Di Michele ha composto “Madre Terra” sono certo che non avrebbe mai immaginato che il brano sarebbe entrato in tantissime playlist internazionali di chi fa meditazione. Né tantomeno di ricevere un video girato professionalmente da un gruppo di donne che si sono chiamate Le RIBELLULE e che hanno fatto una coreografia su “Madre Terra”. Me l’ha mandato e ho deciso di collegarmi con loro durante il mio WE HAVE A DREAM, naturalmente con anche Grazia presente. La diretta è stata molto divertente, soprattutto perché loro mai si sarebbero aspettate di essere intervistate né avevano una dimestichezza tecnica con internet.

Vedere tante persone che stanno riappropriandosi del rapporto con la terra e che dedicano il proprio tempo libero alla meditazione e alla preghiera apre uno squarcio tra le pesanti nubi piene di temporali che si stanno addensando sul nostro cielo.

