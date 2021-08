Dylan Dog e Vasco Rossi insieme per il fumetto di Jenny. Dopo quelli di Sally e di Albachiara, arriva in edicola un nuovo fumetto della saga di Dylan Dog ispirato ad una delle più celebri canzoni del Blasco.

Dylan Dog incontra Vasco Rossi e la sua Jenny, dopo Sally e Albachiara che hanno fatto appassionare i fan di tutta Italia. Il nuovo fumetto sarà disponibile il 31 agosto in edicola e nelle fumetterie.

Scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Davide Furnò, la storia racconta di Dylan Dog che si sveglia in una stanza buia senza sapere come ci sia effettivamente arrivato. Dall’altra parte del muro avverte la voce flebile di Jenny, una donna prigioniera come lui in quello spazio tanto ostile la cui unica fine sembra essere quella di lasciarsi morire e di arrendersi.

Ad annunciare il fumetto di Jenny è lo stesso Vasco Rossi con un post su Instagram in cui ha condiviso anche alcune pagine dell’uscita tanto attesa.

Solo ieri il Blasco ha salutato il leggendario batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, scomparso nelle scorse ore ad 80 anni. In sua memoria ha scritto: “Non morirà mai Charlie Watts!! La sua “semplicità” era, come diceva Oscar Wilde.. “l’ultimo rifugio del complicato”.

Per il Blasco ora arriva un fumetto, in attesa di riprendere i concerti, in programma per il 2022.

Il fumetto di Jenny