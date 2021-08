Presto assisteremo alla presentazione del Samsung Galaxy S21 FE, che avrebbe dovuto debuttare ad agosto insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. L’obiettivo è quello di lanciare sul mercato un dispositivo di fascia alta a prezzo contenuto, in maniera tale da conquistare la restante parte di utenti che non si sono lasciati tentare dal prendere i Samsung Galaxy S21 (che costano certamente un po’ di più). Un’ulteriore conferma delle specifiche tecniche del Samsung Galaxy S21 FE è arrivata da Google Play Console, dove il device è passato mostrando alcune delle sue caratteristiche.

Come riportato da ‘myfixguide.com‘, il Samsung Galaxy S21 FE pare sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 6GB di RAM. Bisogna capire se troverà posto in qualche mercato la versione equipaggiata con Exynos 2100, e se il quantitativo di RAM sarà superiore. Il telefono disporrà anche di uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ (2009 x 1080 pixel a 480ppi) e Android 11 (in attesa di ricevere Android 12, la nuova major-release dell’OS mobile di Google). Il Samsung Galaxy S21 FE monterà una fotocamera frontale da 12MP incastonata in un foro posto in alto, nella parte centrale dello schermo, oltre che ad un comparto fotografico posteriore triplo, con sensore principale da 32MP, coadiuvato da altri due, di cui uno da 12 ed un altro da 8MP).

La memoria interna ammonterà a 128/256GB, con possibilità di espansione tramite microSD. Non mancherà il lettore delle impronte digitali sotto lo schermo ed una batteria con capacità di 4370mAh. Resta da capire se il Samsung Galaxy S21 FE verrà commercializzato in tutti i mercati finora sondati dal colosso di Seul, o se resterà appannaggio solo di alcuni (i più promettenti) per via della carenza mondiale dei chip. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disppsizione.