Dexter: New Blood debutterà in anteprima il 7 novembre su Showtime negli Stati Uniti, con 10 nuovi episodi destinati a rimediare al tanto contestato finale della serie originale. Oltre al protagonista Michael C. Hall, tanti volti storici della serie torneranno in scena, come John Lithgow che riprenderà il suo ruolo di Trinity Killer e Jennifer Carpenter che vestirà di nuovo i panni di Debra.

Dexter: New Blood resusciterà quest’ultimo personaggio riportandolo in scena come una “nuova e immaginaria” iterazione nella mente di Dexter, visto che Debra è stata uccisa nel finale della serie del 2013. Come hanno spiegato Hall e la stessa Carpenter, Debra sarà una presenza costante per il protagonista e lo accompagnerà in questa nuova serie di episodi in un modo inedito.

Durante il panel dedicato a Dexter: New Blood al tour della stampa estivo della Television Critics Association, i due attori hanno accennato al modo in cui i loro personaggi interagiranno nel revival. Jennifer Carpenter sarà un volto regolare della nuova serie e ha parlato così della sua Debra.

Non penso a lei come a un fantasma, più a un collegamento o un’eco o una verità scomoda per Dexter che torna per infestare, punire, curarlo, provocarlo e amarlo.

Parlando di Dexter: New Blood, Michael C. Hall ha aggiunto di essere entusiasta del ritorno di Jennifer Carpenter perché il personaggio sarà utile a dare profondità a Dexter, che ora ha una nuova identità sotto il falso nome di Jim Lindsay nella città di Iron Lake.