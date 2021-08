Ci sono diversi problemi che dovremmo metterci alle spalle nei prossimi giorni, una volta portato a termine il download dell’aggiornamento di agosto per il Samsung Galaxy S10. Già, la novità di giornata riguarda proprio il rilascio del pacchetto software per i top di gamma che sono stati commercializzati nel 2019, anche se allo stato attuale non possiamo avere la certezza di aver archiviato l’anomalia che abbiamo avuto modo di analizzare il mese scorso sul nostro magazine.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento di agosto per il Samsung Galaxy S10

Sostanzialmente, in attesa che ci siano segnalazioni inerenti la disponibilità del firmware anche qui in Italia, possiamo soltanto ricollegarci al bollettino ufficiale presentato dal produttore coreano. In questo senso, come riportato da Sammobile, abbiamo la certezza che l’aggiornamento di agosto dovrebbe consentire ai possessori di un Samsung Galaxy S10 di mettersi alle spalle almeno una quarantina di vulnerabilità delicate. Per il resto, non possiamo fare altro che attendere i feedback provenienti dalla community.

Nello specifico, sappiamo al momento che Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per i vari Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+ in Svizzera. In attesa di poterlo toccare con mano anche qui in Italia, possiamo aggiungere che il nuovo aggiornamento porti la versione del firmware G97xFXXUCFUH3. Nel giro di poche ore, le prime notifiche dovrebbero arrivare nel resto d’Europa, considerando che, sulla carta, non stiamo parlando di un upgrade in grado di rivoluzionare la nostra esperienza di utilizzo.

Dunque, pazienza ed occhi aperti, sperando che gli standard di sicurezza per i vari Samsung Galaxy S10 che sono ancora oggi disponibili sul mercato italiano possano fare un concreto passo in avanti con l’aggiornamento di agosto. A voi come stanno andando le cose con il dispositivo? Fateci sapere con un commento qui di seguito.