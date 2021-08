Una nuova anomalia da prendere in considerazione oggi 24 agosto qui in Italia, considerando il fatto che diversi utenti stanno riscontrando problemi e rallentamenti abbastanza significativi con l’app Amazon. Dettaglio, questo, che a conti fatti rende complicati anche gli ordini da effettuare tramite connessione mobile. Dunque, se da un lato ci sono offerte apprezzabili, come quella relativa all’iPhone 12 secondo i dettagli forniti poco fa, allo stesso tempo non bisogna tralasciare qualche malfunzionamento che potremmo riscontrare qua e là.

Cosa sappiamo su problemi e rallentamenti per l’app Amazon oggi 24 agosto

In particolare, non sono pochi gli utenti che in rete stanno mettendo in evidenza problemi e rallentamenti per l’app Amazon oggi 24 agosto. Personalmente, provando ad accedere alla suddetta applicazione, non ho riscontrato particolari anomalie. A mio modo di vedere, è possibile che il bug possa essere legato in qualche modo a specifici operatori, che per ragioni al momento poco chiare non riescono a garantire l’accesso all’app, o quantomeno un utilizzo accettabile.

Resta da capire, dunque, l’origine del problema. Non estremamente diffuso, ma neanche tanto isolato da essere ignorato. Del resto, potete osservare anche su Down Detector che da questa mattina le segnalazioni ci siano e, almeno per ora, mancano comunicazioni ufficiali utili per mettere a fuoco la questione. Insomma, non meravigliatevi nel caso in cui doveste riscontrare qualche problema nel portare a termine un ordine tramite l’app Amazon questo martedì, fermo restando che l’anomalia dovrebbe essere gestita a stretto giro.

Nel frattempo, riportateci pure la vostra esperienza con l’app Amazon oggi 24 agosto, in modo da capire quanto siano diffusi problemi e rallentamenti, ma soprattutto se ci sia una soluzione in grado di metterci una pezza, alla luce del disagio riscontrato da tante persone da alcune ore a questa parte.