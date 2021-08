Il futuro dopo gli iPhone 13 potrebbe non vedere più utilizzati i tasti fisici a bordo dei melafonini, cosa che a qualcuno potrebbe far piacere, mentre a molti altri non tanto. L’indiscrezione arriva da una richiesta di brevetto depositata presso l’ufficio marchi e brevetti degli USA, da cui si può risalire alla volontà da parte della mela morsicata di sperimentare device con input capacitivo, ovvero tasti non fisici che si attivano tramite il contatto con le dita (soluzione che già qualche produttore avrebbe intrapreso negli anni).

Certo, tra la domanda di brevetto e la concretizzazione di un progetto così ambizioso ce ne passa, ma è bene evidenziare che l’azienda californiana sta studiando anche questa possibilità per il futuro (non sicuramente per gli iPhone 13). C’è anche da dire che la soluzione potrebbe essere al vaglio per dispositivi diversi dagli iPhone, che verrebbero comunque lanciati a partire dal 2022. Non è completamente insensata l’idea di vedere immessi sul mercato iPhone privi di tasti fisici, come si può dedurre anche dal possibile innesto del Touch ID sotto lo schermo (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), almeno per quanto concerne i melafonini di fascia inferiore (quelli di fascia superiore potrebbero integrato, sempre sotto il display, il Face ID).

Diciamo che per pronunciarsi in tal senso è ancora troppo presto: prima ci saranno gli iPhone 13, in presentazione il 7, il 14 o il 21 settembre di quest’anno, poi si potrà discutere del futuro, sebbene si parli di dispositivi lontani più di un anno dal tempo attuale. Non c’è nulla di certo riguardo la possibilità della totale rimozione dei tasti fisici a bordo dei melafonini del 2022, anche se l’ipotesi resta comunque da tenere in considerazione. Se avete qualche domanda da volerci fare sappiate che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.