Sono passati ormai 15 anni da quando ci piazzavamo davanti alla tv curiosi e vogliosi di ritrovare Jean Claude e Madre nei loro piccoli sketch di Sensualità a Corte ma oggi sembra che i tempi siano maturi per un loro ritorno. Proprio ieri hanno preso il via le riprese della nuova stagione della saga interpretata e diretta da Marcello Cesena, la nona, ed è stato proprio lui ad annunciarlo sui social condividendo un video dal backstage.

Alcune immagini delle persone a lavoro, lo sfondo verde e poi lui, Cesena, al trucco e parrucco per tornare a vestire i panni di Jean Claude che si prepara a tornare in tv a tre anni di distanza dall’ultima apparizione in uno spazio dedicato in Mai Dire Talk.

Al momento non ci sono molti dettagli riguardo la nona stagione di Sensualità a Corte e nemmeno se tornerà il cast al gran completo anche se Simona Garbarino (Madre) si intravede in qualche scena del video postato su Facebook dall’autore e attore. Il cast originale cast originale prevedeva anche la presenza di Madrina (Mauro Pirovano), il jolly Fabrizio Lo Presti e Cassandra, interpretata da Marcella Silvestri.

Ecco il video del backstage:

Non sappiamo se il cast originale tornerà al completo ma sicuramente ci sarà modo di vedere anche nuovi personaggi nella nona stagione che potrebbe essere uno dei momenti di punta del nuovo programma di Italia1, Honolulu. I fan sperano di rivedere lo show in tutto il suo splendore e non frutto di censure o di limiti dovuti all’imperante politicamente corretto che sicuramente non perdonerebbe alcune battute. Il resto lo scopriremo solo con la messa in onda degli sketch.