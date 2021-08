La speranza di rivedere Sandra Oh in Grey’s Anatomy 18 nonostante le continue dichiarazioni dell’attrice in senso contrario sono alimentate in queste settimane dalla sensazione che la prossima stagione del medical drama possa essere l’ultima. Un’idea che si era fatta strada anche con la precedente, dedicata al dramma Covid, e che è ancora più forte dopo che il rinnovo per la stagione 18 è arrivato all’ultimo momento, nell’incertezza generale anche da parte del cast.

Un ritorno a sorpresa di Sandra Oh in Grey’s Anatomy 18 per un cameo d’addio sarebbe un regalo apprezzatissimo da tutti i fan storici del medical drama, in gran parte concordi sul fatto che ormai è giusto porre fine ad una serie che ha già detto tutto. L’attrice canadese di origini asiatiche, oggi protagonista di The Chair su Netflix, ha sempre dichiarato di non voler tornare nei panni di Cristina Yang perché quel ruolo appartiene ormai al suo passato, ma nelle ultime apparizioni sembra più diplomatica rispetto al passato e non oppone un netto rifiuto alle domande sul tema. Forse perché è in promozione con la serie La Direttrice – questo il titolo in italiano del suo debutto su Netflix – e ha bisogno di ingraziarsi i fan che l’hanno amata in Grey’s Anatomy.

L’ipotesi di Sandra Oh in Grey’s Anatomy 18 continua a stuzzicare la nostalgia del pubblico, mentre l’attrice uscita di scena alla decima stagione risponde alla domanda di ET su un’eventuale ritorno al Grey Sloan Memorial Hospital semplicemente elogiando la serie per la sua longevità.

Stanno entrando nella stagione 18 e stanno raggiungendo quasi la stessa quantità di tempo che io ho trascorso fuori dallo show. E questo dice molto su come la serie abbia davvero trovato un posto nel cuore delle persone e sono molto felice di averne fatto parte. Come artista tutto ciò che posso offrire al pubblico è accompagnarli verso ciò che sto facendo adesso sperando che a loro piaccia.

La domanda sul ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy 18 è rimasta così, anche a detta dell’intervistatrice (“un modo elegante per dire: non tornerò?“), con una risposta un po’ ambigua, anche se l’attrice sembra comunque propensa a rispettare il suo proposito di non indossare più il camice da chirurgo.