Peaky Blinders 6 arriverà già nei primi mesi del prossimo anno? Questo è ciò che si è lasciato sfuggire una new entry della sesta stagione, l’ex attore di Black Mirror, Conrad Khan.

La produzione dell’ultimo ciclo di episodi è stato abbastanza travagliato, con le riprese iniziate prima della pandemia di Covid (a marzo 2020) e poi interrotte subito dopo con il lockdown. Il team di Peaky Blinders ha preferito aspettare che tutto fosse a norma e gli attori al sicuro da ogni contagio, prima di ritornare sul set.

La serie è stata poi sconvolta dalla morte di Helen McCrocry, l’amata zia Polly e uno dei personaggi più amati. L’attrice è morta lo scorso aprile in seguito a un cancro. In segno di rispetto, le riprese si sono interrotte per qualche giorno.

Durante una recente chiacchierata con Radio Times, Khan ha dichiarato che, sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale da parte della BBC su una data della premiere, il debutto di Peaky Blinders 6 è imminente: “Da quello che ho sentito l’ultima volta – ma le cose potrebbero cambiare – penso che la sesta stagione uscirà a febbraio, all’inizio del prossimo anno”, ha spiegato. “C’erano così tante riprese, così tanti episodi, che ci vuole un po’ di tempo per il post-montaggio, sei mesi o qualcosa del genere”.

Arrivato in ritardo nell’universo di Peaky Blinders, Khan ha detto che è stato emozionante condividere la scena con Cillian Murphy e tanti altri del cast. “Sì, ho finito qualche mese fa”, ha continuato. “È stato super divertente. È abbastanza diverso da un altro show in cui recito [Baptiste, ndr] nel senso che è più basato sull’azione che sul dramma psicologico, ma è stata un’esperienza così straordinaria. Ho incontrato un sacco di attori molto stimati. Mi sembra un mondo diverso ora perché sono appena tornato a casa, a lavorare sulle mie cose per l’università e a leggere”.

Peaky Blinders 6 è attualmente in produzione e andrà in onda su BBC One, e distribuito a livello mondiale poi su Netflix.