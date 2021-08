Arrivano in queste ore le prime reazioni alle anomalie e ai problemi DAZN riscontrati durante la prima giornata di campionato, considerando che in tanti stavano aspettando una presa di posizione da parte del team. Magari anche in ottica rimborsi. Così non sarà, al netto di quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, facendo un primo punto della situazione su quanto avvenuto soprattutto tra sabato e domenica. A detta dell’azienda, infatti, il disagio per il pubblico è stato minimo. Sia in termini di estensione del bug, sia per durata.

Confermati i problemi DAZN, ma non ci sarà alcun rimborso

In particolare, la comunicazione ufficiale da parte dell’azienda mira a sottolineare che i problemi DAZN ci siano stati solo nei primi minuti di Inter-Genoa. La questione, però, appare decisamente più complessa, in quanto tanti utenti hanno fatto i conti con anomalie non solo per larghi tratti di quella partita, ma anche in occasione di altri match disputati durante la prima giornata di Serie A. Dunque, sarà necessario che tutte le parti coinvolte dicano la propria per cercare di mettere a fuoco il problema.

Basti pensare al fatto che le società siano in difficoltà anche per la qualità delle immagini. Non tanto in ottica tifosi, quanto per le varie sponsorizzazioni in atto. Un nome che non si legge bene all’interno di un cartellone pubblicitario, infatti, è un danno per chi investe e di riflesso anche per le squadre. La questione relativa alla qualità delle immagini, discreta solo a fasi alterne, rappresenta dunque un altro tema molto importante a proposito dei problemi DAZN registrati negli ultimi giorni.

Resta il fatto che, a seguito della comunicazione ufficiale portata alla vostra attenzione, appare improbabile che ci possano essere rimborsi DAZN dopo quanto avvenuto tra sabato e domenica.