Il primo teaser annuncia l’arrivo di Maid su Netflix quest’autunno: la serie prodotta da John Wells e Margot Robbie, tra le novità più attese della prossima stagione, debutta sulla piattaforma il 1° di ottobre. Basata sul libro di memorie di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, best-seller del New York Times, Maid è l’incredibile storia di una donna delle pulizie, una madre single che combatte contro la povertà e la burocrazia cercando di sopravvivere.

Maid è creata dai produttori di Shameless e Una Donna Promettente: questa dramedy promette di mettere in scena le difficoltà delle donne e della classe lavoratrice in generale nell’era della gig economy e dei lavoratori atipici, spesso sottopagati e sfruttati, che ne fanno la forza. Persone che cercano di tirare avanti, più che vivere una vita piena, che sacrificano completamente i loro bisogni per permettere ai figli di avere un piatto in tavola e un’istruzione dignitosa.

Secondo Netflix Maid racconterà le storie ispirate al libro di Stephanie Land, in cui persone in tutto il mondo potranno identificarsi nella loro tentativo di sbarcare il lunario: raccontata principalmente attraverso il punto di vista della protagonista, la storia sarà “un’esplorazione bella, viva, grintosa e stimolante della povertà in America“. La sceneggiatura è firmata da Molly Smith Metzler (Shameless, Orange is the New Black), che sarà anche produttrice esecutiva e showrunner. Per il produttore John Wells, il libro biografico di Land è una formidabile base di partenza per un racconto estremamente attuale.

Stephanie racconta la storia bruciante e straordinariamente umana di una giovane donna che lotta per trovare un futuro sicuro per sé e per la sua bambina, Mia, di fronte a enormi probabilità e programmi di assistenza governativa di impossibile complessità. Siamo lieti di poter collaborare con LuckyChap, Warner Bros e Molly Metzler, straordinariamente talentuosa, per raccontare questa commovente storia.

Protagonista di Maid è Margaret Qualley, che appare in queste prime immagini della serie e nel teaser diffuso da Netflix. Nel cast anche Andie MacDowell, Nick Robinson e Anika Noni Rose.