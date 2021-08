Eurovision Song Contest 2022 a Milano? Le città in lizza ormai sono solo 5 e tra queste si nasconde quella che ospiterà ed organizzerà la prossima edizione dell’Eurovision.

Milano, Torino, Bologna, Rimini e Pesaro sono le 5 città italiane ancora in gioco. Si contenderanno l’organizzazione – in collaborazione con la Rai – della prossima edizione dello show internazionale che il prossimo anno si terrà nella penisola.

In seguito alla vittoria dei Maneskin nell’edizione 2021, l’edizione 2022 si sposta in Italia, che ha guadagnato il diritto di ospitare l’evento. I preparativi sono iniziati dalla presentazione delle candidature delle diverse città. Indispensabile, per essere prese in considerazione, il soddisfare alcuni requisiti relativi all’effettiva disponibilità di una location e alla vicinanza agli aeroporti internazionali.

Saranno infatti attesi artisti e addetti ai lavori provenienti da tutta Europa (e non solo!) e la comodità negli spostamenti da e verso aeroporti internazionali è una delle clausole che bisogna soddisfare assolutamente.

Dopo vari step di selezione, le città candidate per l’Eurovision Song Contest in Italia sono solo 5. Milano, Torino, Bologna, Rimini e Pesaro si contendono lo show ma un paio sembrano essere più avvantaggiate rispetto alle altre.

L’Eurovision Song Contest 2022 a Milano potrebbe non essere solo una remota ipotesi. La città è la candidata perfetta non solo se la presenza di tre aeroporti facilmente raggiungibili ma anche per le strutture in grado di ospitare l’evento. Inoltre, nel primo anno post Covid-19, la realizzazione di un grande evento proprio in Lombardia, una delle regioni più colpite, rappresenterebbe la vera rinascita per la nazione.

Ma nulla è ancora stato definito e anche Torino, che accoglie spesso show internazionali, potrebbe essere perfetta. La selezione continua e a breve conosceremo la città superstite, quella che avrà superato meglio delle altre ogni fase di selezione. In quel momento, si potrà procedere con la scelta dei conduttori, anche se le prime voci sono già emerse.