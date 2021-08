Passati i primi giorni della malattia arriva il pensiero di Corey Taylor sul vaccino anti Covid. Il frontman degli Slipknot e degli Stone Sour ha contratto il Covid-19 e lo ha annunciato sabato 21 agosto in occasione della convention Astronomicon alla quale avrebbe dovuto partecipare. Del resto il cantautore di Des Moines era impegnato con il tour per presentare il disco solista CMFT ma per il momento è costretto a mettere da parte gli impegni.

“Sto molto male”, ha detto Corey Taylor sabato, ma con poca preoccupazione dal momento che si è vaccinato contro il virus SARS-CoV-2. Nelle ultime ore la voce di Psychosocial ha aggiornato i suoi fan per rassicurarli sulle sue condizioni di salute. Per il momento Corey è ancora positivo al test, ma “febbre e dolori sono spariti”. Ecco cosa ha detto ai fan:

“Sto sudando tutto. Sono ancora congestionato, ma lentamente ma sto andando meglio. Non dovrebbe volerci molto prima che il test risulti negativo, quindi è fantastico. Questa è la cosa peggiore con la quale mi sia ammalato in vita mia. Se non fossi stato vaccinato, tremo al pensiero di quanto sarebbe stato brutto. Ma poiché avevo quel po’ di protezione in più, mi ha sicuramente aiutato a superarlo. Quindi su, su, su. Se siete ancora indecisi ve lo dico francamente: è la cosa migliore che possiate fare per voi stessi”.

Il frontman degli Slipknot si mostra così, al naturale, in un video pubblicato su Instagram nel quale possiamo sentire la sua voce ancora provata dalla malattia. Del resto Taylor non ha mai nascosto la sua preferenza verso i vaccini e verso la prevenzione dei contagi durante i concerti. In un’intervista rilasciata a Consequence Of Sound prima del tour, il cantautore aveva detto chiaramente: “Se metti a rischio le persone ai concerti sei un fo**uto str**zo”.

Recentemente anche Jonathan Davis dei Korn è risultato positivo al Covid-19, e con lui Maynard James Keenan dei Tool e degli A Perfect Circle ha contratto la malattia ben due volte. Tra gli stessi artisti, a tal proposito, si è più volte acceso il dibattito sull’utilità dei vaccini con Eric Clapton tra gli oppositori più fermi nonostante avesse accettato di immunizzarsi. Le parole di Corey Taylor sul vaccino si collocano in un periodo storico in cui non esiste un consenso unanime all’immunizzazione, specialmente a causa di tanta paura e disinformazione.