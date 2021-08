Qual è la vera storia di Ted Bundy – Fascino criminale, il film in onda stasera 24 agosto su Rai3? La pellicola del 2019 ripercorre la figura di uno dei più noti serial killer che ha terrorizzato l’America durante gli anni Settanta.

Questa la sinossi del film:

Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l’uomo con cui condivide la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole…

La vera storia di Ted Bundy – Fascino criminale è ispirata al libro di memorie di Elizabeth Kloepfer, firmato con il nome d’arte di Elizabeth Kendall, l’allora fidanzata di Ted. La trama di Ted Bundy – Fascino criminale parte proprio dall’incontro tra i due, una storia d’amore nata in gioventù che ha segnato la vita della ragazza, che a quel tempo aveva già un matrimonio alle spalle.

Ted Bundy è considerato ad oggi uno dei più temibili serial killer della storia: assassino, stupratore, necrofilo e sadico, fu autore di oltre 30 delitti, compiuti tra il 1984 e il 1978, a danno di giovani donne. Il suo modus operandi era sempre lo stesso: avvicinava le vittime grazie al suo fascino, con il quale si guadagnava la loro fiducia. Talvolta le attirava fingendosi disabile oppure una persona autoritaria. Venne arrestato una prima volta nel 1975 per sequestro di persona; in seguito riuscì a fuggire e fu nuovamente catturato nel 1978. Avendo studiato legge, Bundy fu in grado di difendersi da solo nel processo a suo carico, riuscendo anche a rimandare la propria esecuzione. Infine, il 24 gennaio 1989 Ted Bundy fu giustiziato sulla sedia elettrica.

A interpretare la figura del serial killer c’è Zac Efron (High School Musical), mentre la parte della fidanzata Liz è affidata a Lily Collins (Emily in Paris). Nel cast anche Kaya Scodelario nel ruolo di Carole Ann Boone, una delle vittime di Bundy; John Malkovich è il giudice che lo condannò, Edward D. Cowart; Jeffrey Donovan è John O’Connell; Haley Joel Osment è Jerry Thompson; Angela Sarafyan è Joanna; Jim Parsons è Larry Simpson; e Dylan Baker interpreta David Yocom.