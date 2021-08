Prendiamo in esame la questione relativa al bollo auto, che il Governo Draghi ha discusso per apportare modifiche importanti in divenire. L’esecutivo avrebbe deciso di cancellare il debito per i proprietari delle vetture che non avevano provveduto a versare la relativa quota nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010. Sono tante le novità in discussione, tra cui quella concernente le vetture elettriche: in Piemonte e Lombardia non vigerà l’obbligo di pagare il bollo auto per i proprietari di auto elettrificate.

Le tariffe per i proprietari di auto endotermiche, le tariffe per l’anno 2021 saranno così regolamentate: chi è in possesso di veicoli euro 0 fino a 100 kilowatt verserà 3 euro/Kw (che salgono a 4,50 oltre questa potenza), i veicoli euro 1 fino a 100 kilowatt richiederanno il pagamento di 2,90 euro/Kw (4,35 oltre questa potenza), i proprietari delle vetture euro 2 fino a 100 kilowatt saranno tenuti a pagare 2,80 euro/Kw (4,20 euro oltre tale potenza), le auto euro 3 fino a 100 kilowatt 2,70 euro/Kw (4,05 andando oltre i 100 kilowatt), mentre per le vetture euro 4, 5 e 6 fino a 100 kilowatt si pagherà 2,58 euro/Kw (3,87 eccedendo oltre tale potenza).

I proprietari di auto a metano o gpl si sta studiando la diminuzione del bollo del 75% rispetto a quella a benzina e diesel (a patto che siano certificate CEE, e che sia attestata che sono alimentate esclusivamente a metano o gpl). Naturalmente, gli incentivi più vantaggiosi saranno riservati ai proprietario delle auto elettriche, con emissioni zero (ovvio che la questione premi questo tipo di vetture che non producono il minimo impatto sull'ambiente per quanto riguarda le emissioni). Il bollo auto sottoposto alla revisione del Governo Draghi pare andare nella direzione sopra illustrata (anche se le modifiche non sono ancora state approvate).