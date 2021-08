Ultimamente Spotify, il famoso servizio musicale che offre agli utenti lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche, ha rivelato a di aver attivato all’interno della sua app Wear OS il supporto per l’ascolto offline. L’azienda con sede a Stoccolma, Svezia, ha anche ribadito nel suo blog che per usufruire di questa nuova funzione, dedicata agli smartwatch, gli utenti dovranno avere a disposizione almeno il sistema operativo Wear OS 2.0 oppure versioni successive.

Per giunta, esclusivamente coloro che sono abbonati al servizio Premium (che prevede l’ascolto di qualsiasi brano anche su dispositivi mobili, skip illimitati, scaricare musica ovunque ci si trova e nessuna interruzione pubblicitaria) avranno la facoltà di scaricare sia album che playlist per la riproduzione offline, mentre il download dei podcast sarà aperto anche agli utenti free. I più recenti Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic potranno usufruire della nuova funzionalità, che permette di ascoltare la musica ed i podcast di Spotify direttamente dal polso, anche quando si è offline. Tale funzione, ben presto, sarà disponibile anche sui dispositivi Fossil, Mobvoi e Suunto. Logicamente il download per la riproduzione offline di musica e podcast di Spotify si realizza esclusivamente dagli orologi intelligenti, senza l’obbligo di utilizzare lo smartphone.

Possiamo fare una differenza tra gli utenti Premium e gli utenti senza abbonamento: i primi hanno la possibilità di scaricare album, playlist e podcast, da poter ascoltare anche offline; i secondi, invece, possono ascoltare in streaming in modalità Shuffle attraverso la connessione WiFi oppure smartphone, e scaricare i podcast direttamente sul wearable. Per poter accedere alla nuova funzione è opportuno scaricare l’ultima versione di Spotify ed avere Wear OS 2.0 o versioni più recenti sul proprio telefono. Alcuni utenti di ‘Reddit’ hanno segnalato l’effettiva presenza di questa funzione, dunque è consigliato dare un’occhiata e verificare se la stessa compare sui vostri indossabili.