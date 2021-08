In un momento di forti tensioni dovute alla presenza dei talebani a Kabul, il collettivo Una Nessuna Centomila sostiene Emergenza Afghanistan, il progetto della Fondazione Pangea Onlus.

La Fondazione Pangea Onlus

La Fondazione Pangea è attiva a Kabul dal 2003 e oggi, considerata l’emergenza internazionale, ha deciso di non abbandonare le donne e i bambini, compreso lo staff presente in Afghanistan che per via della presenza dei talebani sta mettendo a repentaglio la propria incolumità. Il problema delle donne in Afghanistan, specie sotto la minaccia talebana, riempie sempre di più le prime pagine dei quotidiani e le campagne di sensibilizzazione delle varie associazioni umanitarie.

Una Nessuna Centomila sostiene Emergenza Afghanistan

Per questo Una Nessuna Centomila sostiene Emergenza Afghanistan. Lo annuncia Emma Marrone sui social, riportando che il collettivo ha donato 200mila euro.

Una Nessuna Centomila nasce dalla collaborazione tra Emma, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia e Laura Pausini. La loro mission è stata annunciata durante il Festival di Sanremo 2020: lanciare un forte grido contro la violenza sulle donne. L’iniziativa troverà realizzazione con il concerto programmato a Campovolo l’11 giugno 2022. Ogni partecipante porterà con sé sul palco un artista maschile per far sì che la lotta contro la violenza di genere arrivi da tutti i fronti.

Lo scopo del concerto a Campovolo è raccogliere proventi per tutte le strutture che offrono assistenza alle vittime di violenza. Anche per questo Una Nessuna Centomila sostiene Emergenza Afghanistan, per estendere l’impegno contro la violenza di genere anche su acque internazionali, specie in un momento storico così importante. “Nessuna donna può essere lasciata sola”, scrivono le 7 protagoniste sui loro social annunciando la donazione a favore del progetto.

Per il momento le protagoniste non hanno rilasciato altre dichiarazioni, ma si ricorda che le donazioni a favore del progetto Emergenza Afghanistan sono sempre aperte sul sito ufficiale della Fondazione Pangea Onlus.