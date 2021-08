“UGO MARANO | EGO SUM LIBER” è il progetto dedicato all’eclettico e originale artista scomparso dieci anni fa, che da sempre ha risieduto e lavorato a Cetara, antico e meraviglioso borgo marinaro del salernitano. La famiglia e la Cactus filmproduzioni hanno voluto promuovere un evento dedicato alla illustre figura del Maestro salernitano che si articolerà in tre appuntamenti attraverso i quali raccontare, ricordare e valorizzare l’importante percorso e storia dell’artista.

Dal 26 al 29 agosto, a partire dalle 21, nello slargo antistante il Tempio di Pomona, nei pressi del Duomo di Salerno, partirà la prima del progetto che si intitola: “La festa delle idee”. Mentre nel mese di ottobre sarà presentato la seconda parte con il filmdocumento, infine a dicembre ci sarà la pubblicazione di undiario/libro dedicato alla figura di Marano che tanto lustro ha dato alla Campania e all’Italia.

L’artista (1943-2011)si forma e studia mosaico all’Accademia del Disegno presso la Reverenda Fabbrica di San Pietro nella Città del Vaticano a Roma e all’Accademia del Mosaico di Ravenna.

Si avvicina all’arte della ceramica verso la metà degli anni ’60 – si legge nella sua biografia – frequentando la manifattura ceramica vietrese Ri.Fa. di Matteo Rispoli, dove avvia il progetto “MuseoVivo” con lo scopodi modernizzare la tradizionale produzione ceramica. Fa nascere, infatti, in un piccolo parco nascosto tra gli alberi, un opificio della ceramica basato su una architettura “esistenziale”, luogo che dovrà essere ricco di “radicalità positiva”.“Superando il concetto di funzionalità dell’oggetto ceramico realizza opere come “Egostrumenti”, “Antipavimento” e teorizza “l’Antirestauro”. Nel 1979 apre la “Fabbrica Felice” che definisce “[…] architettura di lavoro in cui si sviluppano attività espressive sul principio della realizzazione inconscia individuale e collettiva […]”. Nel 1982 espone al Centre Georges Pompidou il suo “Manifeste du livre d’artiste”. Nel 1991 partecipa alla XVIII Triennale di Milano e crea l’associazione di vasai “Vasai di Cetara”, una comunità di allievi ceramisti in continuo mutamento con l’obiettivo di realizzare un lavoro creativo libero da preclusioni accademiche o da schemi dogmatici. Nel 2006 presenta i suoi lavori in una personale al Museo Internazionale delle Arti Applicate di Torino. Nel 2011 partecipa alla mostra “Lo stato dell’arte-Campania” nell’ambito del Padiglione Italia della 54a Biennale di Venezia”.

“La festa delle idee” inizierà con due reading musicali che si alterneranno in quattro serate: il primo dal titolo “Utopie” (26e 28agosto) letto dal poeta e attore Giuseppe Boy, accompagnato dagli ambienti sonori dei musicisti elettronici, Anacleto Vitoloe Luca Buoninfante, ispirati al mondo di Marano in particolare con una raccolta di suoni generati dalle sue opere ceramiche.

Il secondo reading (27e 29agosto) dal titolo “Narrazioni” letto dagli attori Carla Avaristae Marco Villani con le incursioni sonore del Maestro Giosi Cincotti. Accompagnerà le performances una video proiezione dedicata al mondo immaginifico grafico dell’artista, realizzata per l’occasione da Licio Espositoe Paola Vacca| Cactus filme introdurrà i reading la storica dell’arte Cristina Tafuri.

Gli eventi sono programmati e finanziati dalla Regione Campania, attraverso la Scabece organizzati dalla famiglia Marano, Cactus filmproduzioni, associazione “a luna & o sole”in collaborazione con i Comuni di Salerno, Cetara e Pellezzano.

Per tutti gli approfondimenti è attivo ilsito, inaugurato nel mese di aprile: www.ugomarano.it. Info e prenotazioni al numero331 604 1863 .