Tiziano Ferro canta Bella D’Estate di Mango ma chiarisce subito che non si tratta di un nuovo singolo. Il brano fa parte del disco di cover che Tiziano Ferro ha pubblicato qualche mese fa, Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri e oggi il cantante ne propone una versione corredata da video ufficiale.

A curare la regia e il montaggio della clip è stato lo stesso Tiziano ma non si tratta di un suo nuovo singolo da rotazione radiofonica. Non è un brano che ha scelto come singolo dal suo progetto e il video condiviso oggi nasce semplicemente dalla volontà di celebrare un artista e la sua poesia.

“Non è un singolo”, scrive Tiziano Ferro sui social. “Solo la voglia di celebrare un artista e la sua immortale poesia”, prosegue nel condividere il progetto. Il testo di Bella D’Estate è stato scritto da Mango, la musica è invece stata scritta da Lucio Dalla, entrambi artisti scomparsi che hanno lasciato in eredità alcune delle più belle canzoni mai scritte.

Bella D’Estate è stata originariamente cantante da Mango, singolo pubblicato come 45 giri nel 1987 dall’etichetta discografica Fonit Cetra. Ha riscontrato un enorme successo al punto da posizionarsi alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia nel mese di agosto di quell’anno.

Tiziano Ferro canta Bella D’Estate di Mango:

È solo un addio

Credimi io non ci penso mai

Vedo che hai pianto

Tu lo sapevi ma da quando?

Bella d’estate vai

Via da me

Notte d’incanto

È bello vedere le luci laggiù

Io sono stanco

Non voglio parlare, parla tu

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la laPiccoli fuochi

Noi siamo zingari di periferia

I nostri son giochi

Che durano poco

E la notte se li porta via

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la la

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

Ancora qui fra le mie braccia

Per tutti e due basterebbe tornare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia