The Walking Dead 11 debutta su Disney+. La stagione finale della serie ha preso il via finalmente sia in Patria che in Italia dove proprio da oggi, 23 agosto, sulla piattaforma a pagamento è arrivato il primo episodio. Tutto ricomincia da dove avevamo lasciato ovvero con la morte dei Sussurratori e i superstiti pronti a ricostruire e ripartire, ancora una volta, forti del ritorno di Maggie.

Sarà proprio lei la protagonista di questa première di The Walking Dead 11 soprattutto perché in molti erano curiosi di capire come si sarebbe comportata trovandosi faccia a faccia con l’uomo che ha ucciso il marito, Negan. Quest’ultimo sa che da adesso in poi, nonostante il suo cambiamento, non potrà più dormire sonni tranquilli e forse proprio questo lo ha spinto ad agire “male” in questo episodio.

ATTENZIONE SPOILER!

Daryl e Maggie guidano una missione infiltrandosi in una base militare americana di Fort Connors in Virginia ed è lì che un esercito di camminatori in mimetica dissemina il terreno. Maggie, Rosita, Lydia, Kelly, Magna e Carol si calano in un hangar silenziosissimo intrufolandosi nel cimitero dei lurker in una missione fondamentale: raccogliere cibo e provviste e uscire senza danni.

In realtà è proprio alla fine dell’episodio di The Walking Dead 11 che i fan rimangono senza fiato visto che in realtà, durante la fuga, le cose non vanno come previsto e Maggie finisce in pericolo in balia dei vaganti. Negan anziché salvarla, le volta le spalle e fugge via proprio mentre Maggie sembra ormai pronta a cadere e lasciarsi divorare. Ma sarà davvero così che finirà questo scoppiettante inizio del finale di The Walking Dead 11?

In molti sono pronti a scommettere che Negan tornerà ad essere cattivo mentre altri ancora sottolineano come, in una serie dedicata alla sopravvivenza e alle sue implicazioni, l’ex leader dei Superstiti ha solo agito per salvare la sua stessa vita dalla vendetta di Maggie che, prima o poi, sarebbe arrivata. Qual è la verità e che fine ha fatto Maggie?