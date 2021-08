Partono bene i preordini dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 in Corea del Sud, raggiungendo circa le 450 mila unità complessive già domenica scorsa. La cifra potrebbe toccare i 600 mila pezzi nel giro di pochi giorni (considerate anche le versioni sbloccate, e quindi non direttamente legate ad un operatore telefonico, il numero potrebbe salire a 800 mila unità). Si ricorda che in Corea del Sud i preordini sono partiti il 17 agosto, e che tale fase perdurerà fino ad oggi, lunedì 23 agosto (dopo di che si passerà alle prime spedizioni).

Il Samsung Galaxy Z Fold 2, predecessore del Samsung Galaxy Z Fold 3, venne preordinato, nello stesso arco temporale, in 80 mila unità in Corea del Sud, e dunque in quantità nettamente inferiori. I nuovi dispositivi pieghevoli potrebbero fare anche meglio degli attuali Samsung Galaxy S21 e Note 20, con preordini rispettivamente del doppio e 1,5 volte superiori (sempre in riferimento al mercato locale). Il risultato appare ancora più sbalorditivo considerando il fatto che è di smartphone pieghevoli che si sta parlando, e dunque di un prodotto di nicchia, dal prezzo tutt’altro che accessibile per tutti.

Il segmento sta progressivamente conquistando gli utenti, soprattutto quelli più giovani: il Samsung Galaxy Z Flip 3, infatti, è stato preordinato per il 57% da soggetti con età compresa tra i 20 ed i 30 anni (percentuale che scende al 49% per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 3). Probabile che il successo dei due device sia riconducibile anche al taglio di prezzo che hanno apportato, dal momento che, in Corea del Sud, il Samsung Galaxy Z Fold 3 da 256GB ha un costo del 16,6% in meno rispetto al suo predecessore, e che il Samsung Galaxy Z Flip 3 resta il telefono pieghevole più economico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.