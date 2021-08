NCIS 18 riparte già a fine agosto su Rai2, con i nuovi episodi ancora inediti in Italia in onda in prima serata: la programmazione dello storico procedural di CBS, già in produzione per il capitolo 19, riparte nella collocazione di palinsesto del giovedì, che però non durerà a lungo.

NCIS 18 era andata in onda coi primi 8 episodi la scorsa primavera: la trama ha raggiunto un punto cruciale della stagione, con l’addio al personaggio di Jack Sloane (Maria Bello) che – con grande tempismo rispetto all’attualità più stretta – è rimasta in Afghanistan dopo una missione portata a termine con Gibbs, per aiutare le donne a rivendicare i loro diritti civili. Nel finale della stagione anche un altro volto fisso del cast ha lasciato la serie, annunciando di volersi dedicare ad altri progetti.

NCIS 18 ricomincia col nono episodio, intitolato Come Stelle nell’Oscurità, in onda il 26 agosto alle 21.20 su Rai2. La programmazione di un episodio a settimana al sera giovedì proseguirà per due appuntamenti, per poi cambiare giorno di messa in onda: dal 10 settembre Rai2 trasmetterà la serie al venerdì, sempre con un episodio a sera. Dal 17 settembre NCIS 18 sarà accompagnata nel venerdì di Rai2 dai nuovi episodi di Bull 5, che riparte in prima tv dall’episodio 9.

La scorsa primavera NCIS 18 era andato in onda insieme a Clarice, il thriller sequel del film Il Silenzio degli Innocenti: la seconda parte della prima stagione andrà in onda in prima tv al sabato, dal 4 settembre alle 22.40.

Mentre NCIS 18 torna su Rai2 con gli 8 episodi restanti della stagione, la serie si prepara a tornare in onda negli Stati Uniti su CBS: la première 19×01 è fissata per il 20 settembre, per la prima volta in onda al lunedì anziché nella storica collocazione del martedì. Intanto Italia1 sta trasmettendo le prime stagioni della serie, dopo aver acquisito i diritti di trasmissione dell’intero catalogo di NCIS.