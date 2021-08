L’amore di Mahmood per la Sardegna non è certo un mistero, e Alessandro Mahmoud ha dedicato un pezzo di cuore all’isola anche nell’ultimo disco. In Ghettolimpo, infatti, la traccia T’Amo ospita un estratto dal canto popolare No Potho Reposare, probabilmente sconosciuto ai più ma non certo ai sardi.

Scritta nel 1915 dall’avvocato di Sarule Salvatore Sini e tradotta in musica nel 1920 dal compositore Giuseppe Rachel, No Potho Reposare è una canzone d’amore. Mahmood l’ha dedicata a sua madre, originaria di Orosei, e lo ha fatto soprattutto sul palco della Rugby Arena di Alghero nella quale si è esibito sabato 21 agosto.

Nella seconda tappa del Ghettolimpo Tour Mahmood ha incantato il pubblico. Non solo uno show esplosivo pieno di canzoni estratte dal nuovo album, ma anche un format personalizzato per la Sardegna. Sul palco, infatti, è salito il coro femminile Intrempas di Orosei e insieme si sono esibiti nella bellissima No Potho Reposare, rivisitata per l’occasione ma abbastanza intensa da commuovere lo stesso Alessandro, che ha dedicato l’esibizione “A mia madre e a quest’isola”.

Non è tutto, perché l’abbraccio di Mahmood per la Sardegna si consuma anche nell’ultimo post pubblicato sui social. Alessandro ha condiviso un video delle prove con il gruppo Intrempas e anche la versione di No Potho Reposare eseguita sul palco. Il tocco finale è l’omaggio definitivo all’isola: Mahmood si mostra in costume tradizionale sardo, intento a scattare un selfie allo specchio. Ecco le sue parole:

Uno dei momenti più belli che abbia avuto sul palco.

Vedere il lavoro di mesi prendere forma davanti agli occhi di un’arena piena di gente, è stato un colpo al cuore. Grazie, Sardegna mia

Non è certo la prima volta in cui Mahmood omaggia la terra di sua madre: in occasione del Festival di Sanremo 2019 Alessandro cantò Nanneddu Meu, altro canto popolare, nel pomeriggio di fronte ai giornalisti. Questo è l’amore di Mahmood per la Sardegna, condiviso ampiamente nei suoi dischi e nelle sue parole piene di devozione e appartenenza, sentimenti ampiamente condivisi dal suo pubblico.