“Mens sana in corpore sano” dicevano i latini, e oggi lo diciamo anche noi. I due aspetti apparentemente più distanti del nostro essere, il corpo e la mente, procedono in realtà in un rapporto di stretta interdipendenza, ed è compito nostro imparare a non trascurare l’uno in favore dell’altro. Certo, non è affatto facile, in un mondo che corre sempre più veloce, avere il tempo di prenderci cura di noi da tutti i punti di vista.

Un anno estremamente complesso, fisicamente e mentalmente

L’anno che abbiamo appena trascorso e in realtà anche quello in corso hanno segnato le nostre esistenze in modo determinante: da quella che, almeno all’inizio, alcuni avevano identificato come poco più di una normale influenza, ci siamo ritrovati nel giro di pochissimo tempo nel bel mezzo di una pandemia che ha colpito l’intero globo, chiusi in casa per mesi senza poter uscire se non per motivi di stretta necessità e urgenza. Tutto questo ha influito sulle nostre vite da tantissimi punti di vista: a livello privato abbiamo vissuto momenti difficili, è stato molto faticoso adattarsi a uno stile di vita che non conoscevamo. Ma anche il mondo del lavoro è stato colpito duramente, con interi settori che sono stati costretti a fermarsi del tutto, altri che hanno visto rallentare in modo rilevante la propria attività. Tanti lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, altri hanno perso il lavoro, i precari sono diventati ancora più precari e le Partite IVA, già abituate a navigare a vista, hanno visto crescere ancora di più il proprio livello di incertezza nel futuro.

Come prepararsi a ripartire

Tutto questo ci ha, inevitabilmente, segnato nel profondo. Certo, lentamente si sta tornando a una apparente normalità, siamo tornati a uscire, le palestre stanno riaprendo e possiamo riprendere ad allenarci e a fare sport con regolarità. Ma la stanchezza mentale accumulata in questo periodo andrà di pari passo con quella fisica. Ci dovremo abituare nuovamente a un ritmo di vita diverso, a seguire una serie di cambiamenti rapidissimi e costanti, poiché la velocità attuale delle innovazioni non ha precedenti neanche lontanamente equiparabili nella storia.

Imparare a navigare la complessità

Quello che possiamo fare è imparare a navigare la complessità del mondo attuale per non rischiare un burn out. Per fare questo, come per curare la forma fisica, è necessario allenare la propria testa, ad esempio con un corso di leadership, in grado di guidarci in un percorso di autocoscienza per apprendere come affrontare i cambiamenti che viviamo, comprendendo come accettare l’incertezza e superare le difficoltà semplicemente con la forza della nostra mente.