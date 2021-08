Il teaser di Luna Park arriva sui profili ufficiali di Netflix e turba un po’ il pubblico italiano e non solo. I presupposti per fare bene, almeno questa volta, ci sono tutti ma forse il video che lancia a nuova serie italiana della piattaforma rivela un po’ troppo. In molti pensano che ci sarebbe potuti fermare al vecchio filmato e a quel segno sulla schiena ma si è andati oltre e forse le immagini hanno un po’ “parlato troppo”.

Ma a cosa ci stiamo riferendo? Poco fa Netflix ha rilasciato il primo teaser ufficiale di Luna Park, la serie italiana prodotta da Fandango che sarà disponibile dal 30 settembre 2021 nei 190 paesi in cui il servizio è attivo. Fin qui il cuore ha retto ma è stato proprio nel momento in cui i frame si susseguivano rivelando i dettagli sulla storia che si evolverà nei sei episodi che compongono la prima stagione della serie, qualcosa è andato storto.

Simona Tabasco sarà Nora, componente della famiglia Marini, pronta a leggere le carte ad una giovane ragazza al Luna Park con il suo fidanzato. Una volta entrata nel tendone Rosa (interpretata da Lia Grieco) non chiede novità sull’amore bensì sulla sorella scomparsa e mai ritrovata, la stessa che portava una farfalla sulla schiena, il segno che poco dopo, nel finale del teaser di Luna Park, vediamo sul corpo di Nora. Le due sono quindi sorelle e cosa è successo tra le loro famiglie?

Al centro della serie ci saranno lLa famiglia Marini, di cui fa parte Nora, il padre Antonio, interpretato dall’ottimo Tommaso Ragno, nonna Miranda con il volto di Milvia Marigliano, lo zio Ettore è interpretato da Mario Sgueglia e mamma Stella avrà il volto di Ludovica Martino.

La famiglia Gabrielli è composta da Rosa, Guglielmo Poggi nel ruolo di suo fratello Giggi, Paolo Calabresi in quelli del padre Tullio e Fabrizia Sacchi in quelli della madre Lucia. A loro si uniscono i Baldi, famiglia composta da Lando (Michele Bevilacqua), la moglie Doriana (Lorenza Indovina) e i loro 2 figli, Matteo interpretato da Edoardo Coen e Simone da Alessio Lapice.

La serie andrà in onda dal 30 settembre su Netflix.