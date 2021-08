Helen Dorn torna in prima tv su Rai2 il 23 agosto in seconda serata con Senza Fiato, l’episodio numero 12. La serie con Anna Loos, Ernst Stötzner, Daniel Friedrich va in onda con un nuovo film dalle 23:50, in una serata ricca di prime visioni con Hawaii Five-0, giunta alla decima stagione, e NCIS: New Orleans, arrivata alla sesta.

Helen Dorn è una serie poliziesca tedesca del canale ZDF che prende il titolo dal nome della sua protagonista, interpretata da Anna Loos: commissario di polizia in servizio nella città di Dusseldorf, insieme ai suoi colleghi si ritrova ad indagare su casi di delitti e crimini spesso molto intricati, in cui il gioco di squadra si rivela fondamentale per assicurare alla giustizia i responsabili.

Helen Dorn è in onda in Germania dal 2014 ed è arrivata in Italia solo nel 2017 su Rai2: composta da episodi della durata di un film, 90 minuti ciascuno, questa serie poliziesca è stata trasmessa da Rai2 in 5 appuntamenti tra il 2017 e il 2018, per poi tornare in onda il 9 agosto scorso con l’episodio 10.

Ecco la trama dell’episodio di Helen Dorn in onda il 23 agosto alle 23:50 su Rai2.

Helen e il suo superiore Mattheisen, cercano di scoprire a chi è destinato un carico di armi ed esplosivi di contrabbando. Lo scambio però salta e perdono la vita degli agenti di Polizia. Il giorno dopo anche Mattheisen viene ucciso, con un proiettile della pistola di Helen…

Helen Dorn non andrà in onda lunedì 30 settembre per lasciare spazio a un film e a La Domenica Sportiva: Rai2 non ha ancora annunciato quale sarà la programmazione degli ultimi due episodi realizzati finora, in onda in Germania tra il 2020 e il 2021.