Grey’s Anatomy 18 potrebbe aver trovato il chirurgo estetico che sostituirà Jackson, o magari un nuovo specializzando dopo la morte di DeLuca, o ancora un nuovo amore per Jo dopo il doloroso divorzio da Alex Karev. O semplicemente ha deciso di inserire l’ennesima new entry per colmare le tante uscite di scena della stagione precedente.

Grey’s Anatomy 18 accoglierà nella première di stagione un attore che sembra destinato a non essere un semplice personaggio di puntata: si tratta di Michael Gazin, apparso in una foto dal backstage della nuova stagione appena entrata in produzione. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo, ma a giudicare dall’immagine che lo ritrae a suo agio su una tipica sedia da regia, potrebbe essere un nuovo innesto della stagione in partenza.

Grey’s Anatomy 18 potrebbe aver scelto Michael Gazin come volto ricorrente, anche se ABC Studios e ShondaLand non hanno ancora annunciato ufficialmente il suo ingresso nel cast. Per ora è lo stesso attore ad aver comunicato che apparirà nella première della stagione 18, con questa foto su Instagram.

Chi interpreterà in Grey’s Anatomy 18 resta da vedere. Quello di Gazin è un nome che non dirà molto ai più, ma è un attore americano che ha già diversi titoli all’attivo, perlopiù in piccole produzioni e cortometraggi. Come si legge nella sua biografia, è nato e cresciuto a Corpus Christi, in Texas: ha iniziato a recitare mentre studiava economia all’Università di Houston e ha ottenuto diversi ruoli in produzioni locali, prima di trasferirsi a Los Angeles per lavorare come attore a tempo pieno.

L’altra new entry di Grey’s Anatomy 18 appena annunciata è Peter Gallagher, volto popolare di The O.C. che arriva nella serie con un ruolo legato a Ellis Grey: anche quest’ultima apparirà in diversi episodi – presumibilmente in forma di flashback, vista la morte del personaggio nella terza stagione – poiché l’attrice Kate Burton riprenderà il suo ruolo per un arco di episodi. Poco altro si sa della nuova stagione del medical drama, che dovrebbe continuare a trattare il tema della pandemia Covid ma non con la stessa intensità della diciassettesima. Quest’ultima stagione debutterà in chiaro in Italia su La7 a ottobre.