Il finale di Jessica Jones 3 si avvicina. Nella seconda serata del 23 agosto andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione della serie Marvel, in cui l’eroina affronterà proprio la sua migliore amica Trish, ormai sempre più conscia dei suoi crescenti poteri.

Dopo gli eventi della seconda stagione, il rapporto tra le due si è incrinato. Ora che è dotata di poteri sovrumani, l’ex reporter vorrebbe utilizzarli per combattere il crimine di New York. Trish è forte, non si fa scrupoli e con i suoi modi poco ortodossi rischia di passare facilmente dalla parte del torto.

Nel frattempo la città è terrorizzata dall’azione di uno scaltro serial killer moralista, privo di poteri ma letale come pochi altri avversari di Jessica Jones sono stati. La terza stagione metterà la coraggiosa protagonista faccia a faccia con le sue fragilità destrutturando intelligentemente l’immagine canonica del supereroe.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte con l’episodio 3×12 dal titolo Un sacco di vermi, ed ecco la sinossi: mentre Trish fa una mossa su Sallinger, Jessica interviene e finisce coinvolta in una lotta straziante con l’assassino.

A seguire, l’episodio 3×13 intitolato Dare tutto: Un vecchio amico fa visita a Jessica mentre parte per una missione angosciante e scopre il vero costo dell’essere un eroe.

Nel cast di Jessica Jones 3 su Rai4 ritroviamo Krysten Ritter nei panni dell’eroina. Oltre a lei, anche Rachael Taylor nel ruolo di Trish; Eka Darville è Malcolm Ducasse; Carrie-Anne Moss interpreta Jeri Hogarth; e Mike Colter torna a vestire i panni di Luke Cage. A loro si aggiunge Jeremy Bobb nel ruolo di Greg Salinger, ovvero il temibile Foolkiller.

Il finale di Jessica Jones 3 è anche il finale di serie; lo show Marvel è stato cancellato dopo tre stagioni, seguendo il destino degli altri suoi “cugini” Daredevil, Luke Cage e Iron Fist. Il motivo della cancellazione risiede nella fine dell’accordo tra Marvel e Netflix (dove le serie tv venivano originariamente pubblicate), scaduto nel 2019, dopo 5 anni.