Ci sono diversi problemi DAZN da prendere in considerazione, a proposito del proprio abbonamento, dopo la prima giornata di Serie A. Quelli più frequenti li abbiamo trattati già nella giornata di ieri, provando anche a darvi qualche dritta in merita, ma occorre prendere atto che domenica le cose non è che siano andate meglio rispetto a quanto riscontrato nelle 24 ore precedenti con Inter-Genoa. Ad inizio campionato, dopo alcune novità, potrebbe starci e l’evento non rappresenta certo un inedito sotto questo punto di vista, ma resta il disagio per il pubblico.

I problemi DAZN iniziati con lo start della Serie A e questione rimborso degli abbonamenti

Del resto, ci sono altre partite in programma in giornata, mentre venerdì comincerà già il secondo turno di Serie A. Dunque, l’arco temporale entro il quale i tecnici potranno e dovranno intervenire sarà ristretto. Coi timori di ulteriori problemi DAZN in vista del prossimo weekend che inevitabilmente crescono con il trascorrere delle ore. In attesa di segnali concreti dalla piattaforma, anche e soprattutto a proposito della qualità video garantita agli utenti (per non parlare delle continue interruzioni in presenza di un buon segnale di rete), tiene banco la questione rimborsi.

Come abbiamo avuto modo di notare in queste ore tramite un post apposito, Codacons si è già attivata per garantire ai clienti rimborsi proporzionati al disservizio dello scorso fine settimana. Quota eventualmente da definire, considerando il fatto che ad agosto avremo solo due giornate in Serie A e al momento è impossibile prevedere se nel corso del prossimo weekend avremo ulteriori problemi DAZN. Di sicuro ci si attende un segnale sotto questo punto di vista, anche perché la quota dell’abbonamento è salita dopo l’acquisizione dei diritti del massimo campionato in Italia.

Qualora vogliate fare qualcosa anche voi sotto questo punto di vista, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo help@dazn.com, in modo da spiegare all’assistenza i problemi DAZN registrati nel fine settimana. Possibile che vi venga fornito un coupon in modo diretto, per porre rimedio a quanto avvenuto.