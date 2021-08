Cast e personaggi di Un Milione di Piccole Cose terranno impegnato il pubblico di Rai2 proprio a partire da oggi, 23 agosto, nel preserale. Un singolo episodio al giorno andrà in onda almeno fino al 10 settembre prossimo quando il volto della seconda rete potrebbe cambiare nuovamente con il ritorno di programmi di punta sia al pomeriggio che nel mondo del preserale e dell’access prime time, cosa succederà a quel punto per i protagonisti della serie corale ABC?

Ancora è un po’ presto per fasciarsi la testa o rispondere a questa domanda ma sicuramente i fan da oggi si piazzeranno davanti alla tv per seguire le peripezie di un gruppo di amici che si ritrova a rivalutare la propria vita (e le proprie scelte) quando uno di loro muore all’improvviso. Alla morte di Jon il resto del gruppo si guarda indietro e si chiede se nella vita ha fatto davvero tutto quello che era possibile e che sognava o qualcuno si è perso per strada.

A guidare cast e personaggi di Un Milione di Piccole Cose ci pensa Eddie (David Giuntoli), un ex cantante di una band e insegnante di musica che adesso si divide tra la musica e il suo ruolo di padre. A lui si unisce Romany Malco nei panni di un regista di spot, Rome, e poi anche Christina Ochoa e Grace Park rispettivamente nel ruolo di Ashley e Katherine. La prima è l’assistente di Jon mentre la seconda si affanna tra il ruolo di mamma e la carriera.

In cast e personaggi di Un Milione di Piccole Cose troveremo anche Allison Miller nei panni di Maggie Bloom, Christina Moses in quelli di Regina Howard, James Roday in quelli di Gary Mendez, Delilah Dixon è interpretata da Stephanie Szostak mentre Tristan Byon e Lizzy Greene saranno Theo e Sophie. Tra i ricorrenti troveremo Ron Livingston nei panni di Jon Dixon.

Il primo episodio andrà in onda oggi alle 18.50 con il titolo Tutto accade per un motivo raccontando la storia dell’amicizia di Jon e gli altri ma anche la morte del primo e tutto quello che questo significherà per il suo gruppo. Nel secondo episodio dal titolo La banda dei papà è proprio Eddie ad avere mille dubbi sulla sua amicizia con Jon e così, convinto di non essere stato un buon amico, decide di offrirsi come papà per una serata di gala per sua figlia.

Ecco il promo del secondo episodio in onda il 24 agosto su Rai2: