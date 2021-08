Aka7even e Robledo per Loca in spagnolo: dal 27 agosto sarà disponibile la nuova versione del brano Loca di Aka7even, concorrente dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Dopo il grande successo del singolo in Italia, certificato doppio disco di platino, Aka7even varca i confini nazionali e approda in Spagna. Al suo fianco Robledo, un giovane cantante che in Spagna sta ottenendo ottimi risultati e collezionando milioni di stream.

Loca in spagnolo sarà ancora più travolgente, assicura Aka7even. Racconta la storia di due coppie che si incontrano durante un party in spiaggia e con Robledo assume calore e spensieratezza. Lo spagnolo, poi, rende il tutto ancora più coinvolgente.

“Loca – commenta Aka 7even – rappresenta la storia di due ragazzi, trasformata poi col remix in due coppie, che si incontrano casualmente durante un party in spiaggia. Io, Robledo e il team abbiamo voluto sbizzarrirci dando al pezzo l’immagine di una storia calda, ma alquanto divertente. Tutto ciò nella lingua spagnola che rende il brano ancora più caldo e travolgente”.

Anche Robledo si è espresso su Loca in spagnolo. L’ha definita una canzone che fa ballare accompagnata da un videoclip all’insegna della felicità e della spensieratezza estiva.

“Loca è una canzone che ci fa ballare – aggiunge Robledo – e il videoclip rappresenta ciò che potrebbe perfettamente accadere ovunque se la ascolti: festa, follia e felicità. Aka 7even e il suo team dall’Italia mi hanno dato questa opportunità e penso che non l’abbiamo sprecata, è un qualcosa di incredibile”.

Per ascoltare Loca in spagnolo bisognerà attendere il 27 agosto ma il pezzo è già disponibile in pre-save e pre-order. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è fatto apprezzare nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippo. Grazie al programma di Canale 5 ha raggiunto un ampio pubblico e messo a segno hit che ci hanno fatto ballare per tutta l’estate.