Tutti ricordano la famigerata scena de Il Trono di Spade in cui Unella viene torturata da Cersei Lannister alla fine della sesta stagione. Un episodio passato negli annali della serie HBO come uno dei più cruenti e che le stesse attrici coinvolte hanno definito “traumatico”.

Facciamo un passo indietro: all’inizio, Unella tortura Cersei e grida notoriamente “vergogna” durante la sua Walk of Shame nella Fortezza Rossa. Una volta che Cersei riacquista il suo potere, capovolge le sorti di Unella e la imprigiona torturandola con del wineboarding (versandole cioè del vino sul volto). Quindi la sua aguzzina viene lasciata nelle mani brutali della Montagna.

Le attrici Lena Headey e Hannah Waddingham hanno ricordato quella scena nel corso di una chat organizzata da Entertainment Weekly. L’ex Cersei Lannister ha intervistato la star di Ted Lasso e le ha posto qualche domanda su quel fantomatico episodio.

“Non ne abbiamo mai parlato perché penso che entrambe lo abbiamo trovato abbastanza traumatico”, ha risposto la Waddingham alla Headey. “Le persone sono sempre abbastanza scioccate dal fatto che ciò sia realmente accaduto e che non fosse opera di computer grafica. Entrambe eravamo piuttosto a disagio, ma nonostante tutto lo abbia fatto. Quella scena è stata tremenda e mi sono sempre chiesta quale fosse stata la tua vera opinione, perché penso che anche tu lo abbia trovato abbastanza difficile da girare.”

“Sì, è stato, per te, orrendo”, ha detto la Headey. “Qualcun altro me l’ha chiesto l’altro giorno. Come attori, tutti noi abbiamo o meno dei confini. E accade una cosa del genere quando devi girare per 10 ore quella scena. Mi ha fatto sentire orribile.”

Tuttavia, Waddingham ha affermato che l’esperienza le ha definitivamente unite. “Devo dire che comunque quell’esperienza traumatica ci ha davvero legate. Ero davvero nervosa all’idea di dover lavorare con te [ne Il Trono di Spade] perché interpretavi questa regina e io ero solo una specie di nobile.”