Sta girando moltissimo il video di una ragazza che, a quanto pare, ha discreto seguito su TikTok e che sta invitando tutti a cercare su Google la chiave “senato sperimentazione vaccini“. Un modo, il suo, per rimandarci ad un documento del Senato che a detta della fonte metterebbe in evidenza la pericolosità del siero per tutti coloro che si trovano nella fascia di età tra i 12 e i 17 anni. Come avvenuto ieri, parlando delle dichiarazioni di Alessandro Meluzzi sui vaccini falsi alla classe politica, servono un po’ di chiarimenti per non deragliare.

La ricerca “senato sperimentazione vaccini” non dimostra la pericolosità del siero

Cercando di riassumere in modo comprensibile la vicenda, la tiktoker ritiene che cercando “senato sperimentazione vaccini” si atterra in un documento del Senato, utile per dimostrare quanto sia pericoloso procedere con la somministrazione del siero per i giovani. Il testo in questione, effettivamente, è un chiaro esposto contro la vaccinazione, evidenziando anche le remore di alcuni Paesi (in primis la Germania), nel procedere verso coloro che hanno meno di 18 anni.

Ci sono diversi errori commessi da questa ragazza presente su TikTok, come è stato del resto evidenziato anche da BUTAC e Bufale. Leggendo meglio il documento in questione, infatti, si apprende che si tratti solo di un’interrogazione parlamentare presentata alcuni mesi fa da alcuni senatori di Fratelli d’Italia. Dunque, quanto scritto nel documento raggiungibile cercando “senato sperimentazione vaccini” non ha alcuna valenza scientifica.

Allo stesso tempo, il testo rimanda alle remore della Germania, che tuttavia ad inizio agosto ha deciso di aprire ufficialmente la campagna della vaccinazione anche a questa fascia di età. Infine, i senatori hanno portato avanti l’esposto che si trova sul sito ufficiale, cercando “senato sperimentazione vaccini”, parlando di un siero ancora in fase 3. Nel caso dei vaccini approvati da EMA, però, questo è falso, in quanto siamo già nella fase 4 che ne consente l’utilizzo con la popolazione.