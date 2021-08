Il pubblico che sta seguendo Grand Hotel 3 inizia a tremare. Siamo ormai alla fine di agosto, i prossimi due episodi andranno in onda il 29 di questo mese, e siamo ancora a metà, o poco meno, di questa stagione. Questo può significare due cose o Mediaset continuerà la messa in onda della serie anche in autunno oppure arriverà il momento di salutare Alicia e i suoi rimandando la seconda parte magari a dicembre o addirittura alla prossima estate.

La programmazione è ancora un po’ incerta a riguardo anche se la seconda opzione sembra quella più plausibile ma la certezza arriverà solo strada facendo.

La prossima settimana, intanto, l’appuntamento è con gli episodi 5 e 7 di Grand Hotel 3 dal titolo Legami di sangue e Il circolo del meridione in cui Alicia e Julio continuano a cercare la verità sull’assassino del coltello d’oro ritrovandosi così in pericolo. Il killer è pronto a tutto per non svelare la propria identità mentre l’ispettore Ayala è ancora convinto che la morte di Beatriz sia opera di Sofia e non dell’assassino che tutti stanno cercando.

Dall’altro lato Violeta continua ad apparire sola e indifesa tanto da chiedere aiuto alla governante pronta a cercare un lavoro, ma è davvero come sembra?Belén è preoccupata che i suoi complici la tradiscano e questo la agita un po’, riuscirà a tenere saldi i nervi?

Prima di ottenere le risposte a queste domande, vi ricordiamo che l’appuntamento con Grand Hotel 3 si rinnova anche oggi, 22 agosto, dalle 21.30 su Canale5 con un altro doppio episodio dal titolo Album di famiglia e Il gioco delle apparenze in cui il famoso mago Houdini si esibisce nell’hotel con una suggestiva performance e in seguito fa una scommessa con Ayala ed Hernando. Benjamin, tornato all’hotel e nuovamente assunto come maitre mentre Alicia trova delle fotografie nascoste che rivelano la vera famiglia Alarcon.

Sofia viene arrestata per omicidio, ma mentre Hernando è convinto che lei sia l’assassina del coltello d’oro, Ayala crede che questi sia ancora a piede libero mentre Alfredo gli fornisce l’elemento che secondo lui la scagiona. Dove sta la verità?