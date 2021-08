In altri Paesi c’è una più ampia scelta di voci per gli assistenti virtuali di Amazon e Google, specie in lingua inglese. La situazione pare adesso in evoluzione anche per quanto riguarda l’Europa, dal momento che alcuni utenti hanno ravvisato che Alexa, una volta ogni tanto, dialogava utilizzando una nuova voce per la gestione dello smart-home (dispositivi votati alla domotica per la semplificazione della vita domestica).

Una voce che, almeno all’inizio, poteva essere ascoltata solo mediante Amazon Music, e non in combo con altre feature, anche se poi un utente tedesco ha notato la novità che sta per arrivare. Nel corso della configurazione di un nuovo device Echo Studio, l’utente ha potuto scegliere se ascoltare la nuova o la vecchia voce di Alexa. La nuova voce non compare ancora in tutte le risposte di Alexa, ma più assiduamente nei servizi musicali (Spotify, TuneIn, ecc.), oltre al fatto che il tono della nuova voce non appare troppo piacevole da ascoltare.

Si parla, probabilmente, di un test primitivo, che sta apparendo a campione per alcuni utenti di dispositivi Echo (cosa resa evidente anche dal fatto che la voce in questione non sia ancora stata resa gradevole all’ascolto, come vi stavamo dicendo poco fa). Una novità non di certo da prendere sotto gamba, che potrebbe conferire all’assistente vocale di Amazon un ulteriore tratto distintivo (oltre alla classica voce di cui ormai tutti abbiamo cognizione, e che è addirittura stata inclusa in una celebre canzone italiana, di cui lasciamo a voi l’onere di rammentare il titolo e l’artista che l’ha interpretata). A voi piacerebbe se Alexa presentasse una schiera più ampia di voci tra cui poter scegliere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo a nostra volta per imbastire un dibattito insieme.