Lo smartwatch Fossil Gen 6 sta per arrivare, ed è pronto a sfidare il Samsung Galaxy Watch 4. Mancano poco più di due settimane al lancio dell’indossabile, di cui già conosciamo numerosi dettagli. Le indiscrezioni rivelano della presenza a bordo del processore Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, realizzato con processo produttivo a 12nm (chip quad-core A53 a 1,7 GHz con un co-processore aggiornato QCC1110), che dovrebbe garantire un miglioramento della gestione simultanea delle attività (monitoraggio della qualità del sonno e della frequenza cardiaca, alleggerendo il carico del processore primario, favorendo così anche la durata della batteria, che a bordo di uno smartwatch è cosa sempre apprezzata).

Non mancherà un sensore Sp02 per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue. chip quad-core A53 a 1,7 GHz con un co-processore aggiornato QCC1110 (l’arma in più che potrà sfoggiare questo particolare dispositivo indossabile). Lo smartwatch Fossil Gen 6 sarà reso disponibile nelle misure da 42 e 44mm (in pratica quelle più comuni attualmente reperibili sul mercato), includerà 3 tasti laterali (di cui quello centrale con corona rotante), uno schermo da 1.28 pollici con risoluzione di 416 x 416 pixel, 8GB di memoria interna (non sappiamo a quanto ammonti il quantitativo di RAM).

L’indossabile potrà resistere all’acqua fino a 50 metri, e la batteria non dovrebbe durare meno di 1 giorno. Lo smartwatch Fossil Gen 6 avrà un prezzo che va da 299 a 329 euro per il mercato tedesco (la cifra dovrebbe essere più o meno prossima a quelle previste per gli altri mercati europei), con disponibilità a partire dal prossimo 27 settembre. Vi daremo presto notizie circa l’uscita dello smartwatch Fossil Gen 6 in Italia, che non dovrebbe essere in discussione (useremo il condizionale fino a prova contraria). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.