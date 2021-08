Sono stati presentati da qualche giorno i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ed è, per questo, arrivato il momento di guardarli più da vicino, a partire dalla resistenza dei rispettivi schermi. Gli utenti tendono a chiedersi quanto possano reggere alla pressione, e quanto eventualmente costerebbe ripararli qualora dovessero subire qualche danno. Come riportato dal portale ‘theverge.com‘, è bene precisare che il primo anno di ripariazioni, anche in caso di danni accidentali, è quasi tutto a carico del colosso di Seul grazie all’iniziativa Samsung Care+, anche se dopo quella data il prezzo sale a 479 dollari (pari a circa 410 euro) per lo schermo pieghevole del Samsung Galaxy Z Fold 3 e di 369 dollari (circa 315 euro) per quello del Samsung Galaxy Z Flip 3.

La conversione in euro è al netto del cambio attuale, senza prendere in considerazione diversi fattori che potranno, alla fine, incidere anche parecchio sul costo italiano. Per quanto riguarda gli schermi esterni, i prezzi calano inevitabilmente: 149 e 99 dollari (127 e 84 euro rispettivamente) per la riparazione dei pannelli secondari dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. C’è una franchigia per la riparazione degli schermi, pari, in Italia, a 130 e 109 euro (per il primo e per il secondo dispositivo).

Un anno di Samsung Care+ per il Samsung Galaxy Z Flip 3 ha il prezzo di 179 euro, e di 169 euro per lo Z Flip 3 (si suppone che queste siano le cifre della copertura del colosso di Seul per gli anni successivi al primo, che dà diritto ad una riparazione gratuita). Riparare lo schermo di un dispositivo pieghevole non è certamente una passeggiata, ecco perché converrebbe restare coperti da eventuali danni accidentali tramite la garanzia offerta da Samsung Care+. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.