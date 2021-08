Sta girando in questi giorni un messaggio vocale, soprattutto su WhatsApp, secondo cui la paralisi che ha creato molti problemi a Mara Venier dipenda dalla somministrazione del vaccino contro il Covid. Un messaggio che in qualche modo getta ulteriori ombre sul siero e sulle sue potenziali reazioni avverse, anche se fino ad oggi non si è mai parlato di possibile correlazione tra eventi del genere. Dunque, dopo aver parlato della conduttrice per questioni lavorative in questi mesi, oggi 21 agosto tocca citarla per altre tematiche.

La paralisi di Mara Venier legata al vaccino: cosa dice la diretta interessata

Interrogata dai suoi fan all’interno di un post Instagram, è stata la stessa Mara Venier a negare che la paralisi sia legata al vaccino. Si ribadisce, dunque, che il tutto sia legato ad un intervento ai denti finito male. C’è una risposta, più in particolare, che la dice lunga. A detta della conduttrice, infatti, il medico è stato denunciato, ma non da lei. Afferma che abbiano già preso provvedimenti, in quanto questa persona diceva che Mara Venier fosse ricoverata al policlinico, mentre lei afferma di non essere mai stata ricoverata.

Oltre a queste precisazioni, la presentatrice ha fatto presente che ognuno sia libero di esprimere il proprio pensiero sul vaccino, ma nel suo caso è stato ribadito che il problema e la relativa paralisi nasca da un impianto ai denti, con tanto di lesione del nervo. Infine, Mara Venier promette a chi di dovere che se ne parlerà nelle sedi adeguate. Eppure, qualcuno ancora non le crede, sottolineando che sia stata pagata per fare da testimonial al vaccino con il famoso spot. Anche questa tesi è stata smentita dalla diretta interessata.

Staremo a vedere come finirà questa storia, mentre Mara Venier ribadisce che la paralisi non sia in alcun modo imputabile al vaccino.